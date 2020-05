REPRISE DES COURS : ARRIVÉE D’UN PREMIER CONVOI DE 45 ENSEIGNANTS À THIÈS

Thiès, (APS) – Le gouverneur de la région de Thiès (ouest), Mamadou Moustapha Ndao, a accueilli mardi un premier convoi de 45 enseignants arrivés de Dakar, pour la reprise des cours prévue le 2 juin prochain.

En compagnie de l’inspecteur d’académie de Thiès, Pape Baba Diassé, du préfet du département, Moussa Diagne, et du médecin-chef de la région, Malick Ndiaye, le gouverneur a reçu les 45 enseignants arrivés à bord de bus de la société nationale de transport Dakar Dem Dikk.

‘’J’espère que vous serez d’attaque’’, leur a dit le gouverneur, invitant les enseignants au respect du protocole sanitaire (équipements nécessaires à la tenue des cours), afin qu’en sauvant l’année, ‘’on n’en fasse pas un moment de propagation du virus’’.

Les autorités administratives de la région ont tenu à leur faciliter la tâche ‘’autant que faire se peut’’, leur a-t-il assuré.

Selon M. Ndao, au niveau régional, elles ont pris l’‘’initiative’’ de mettre à leur disposition des bus, afin qu’ils puissent tous retourner à leur lieu d’affectation.

Tassette, Mont Rolland, Khombole, entre autres collectivités territoriales font partie des destinations des enseignants reçus devant la gouvernance de Thiès.

Louant leur ‘’engagement’’ et leur ‘’citoyenneté’’, l’inspecteur d’académie les a encouragés à rejoindre leur poste et à assurer les enseignements et apprentissages.

‘’Il ne nous reste que quelques mois. On démarre le 2 juin, et les examens démarrent le 27 juillet pour se terminer dans la première quinzaine du mois d’août’’, leur-t-il a dit, ajoutant : ‘’Nous sommes de tout cœur avec vous.’’

Pape Baba Diassé annonce qu’il reçoit mercredi les proviseurs pour évaluer le niveau d’avancement de la préparation de la reprise des cours.

