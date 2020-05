RIZICULTURE : LES PRODUCTEURS SALUENT LES PERFORMANCES DE LA SAED POUR LES SURFACES EMBLAVÉES

Saint-Louis, (APS) – Les associations d’agriculteurs du département de Podor (nord) ont salué mardi les efforts fournis, concernant les surfaces emblavées, par la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED).

Cette année, 49.500 hectares de riz ont été emblavés pour la saison sèche chaude, pour un objectif de 50.000 hectares, selon la SAED.

Le coordonnateur régional de l’Interprofession oignon du Sénégal, Boubacar Sall, parlant au nom des associations d’agriculteurs, a félicité le directeur général, Aboubacry Sow, et ses collaborateurs, pour ‘’tous les efforts fournis depuis un an à la tête de la SAED’’.

Ces efforts ont favorisé une ‘’maîtrise parfaite de la situation dans la vallée du fleuve Sénégal’’ et ‘’une collaboration exemplaire avec les organisations de producteurs’’.

S’exprimant lors d’une réunion au siège de la SAED, le porte-parole des producteurs a dit que ‘’le travail d’appui et de conseil des experts a permis d’arriver à des niveaux d’emblavure jamais atteints dans la vallée du fleuve Sénégal’’.

‘’Ces résultats donnent un souffle nouveau à l’agriculture irriguée dans la vallée, et particulièrement dans le département de Podor, qui totalise 8.400 hectares pour cette présente campagne’’, a souligné Boubacar Sall.

Depuis 2012, dit-il, l’agriculture connaît des ‘’avancées significatives’’ dans ce département.

Il a cité les aménagements, les équipements agricoles et le désendettement des organisations professionnelles comme des facteurs d’‘’amélioration de l’environnement de la production’’.

Boubacar Sall affirme que les préoccupations des producteurs tournent, entre autres, autour de la ‘’mise en valeur agricole’’ et d’un ‘’renforcement des capacités des acteurs pour la gestion durable des équipements’’.

Il a salué les réalisations des projets exécutés par la SAED dans le département de Podor, dont la finalité est d’‘’assurer la sécurité alimentaire’’.

Les producteurs de Podor se sont engagés à faire une bonne campagne agricole en continuant d’élever le niveau des emblavures, malgré la pandémie de Covid-19. Ils disent vouloir assurer l’autosuffisance alimentaire du Sénégal.

BD/ASG/ESF

Share