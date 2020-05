SOLIDARITE ET BIEN ETRE SOCIAL – Karpowership investit 60 millions de Fcfa

La compagnie turque d’énergie, Karpowership, qui opère au Sénégal depuis le 02 octobre 2019, a organisé vendredi 22 mai 2020, une cérémonie de remise de dons au Centre hospitalier national d’enfants Albert Royer (Centre hospitalier universitaire de Fann) et au Daara Ali Imrane dirigé par l’éducateur et animateur d’émissions religieuses Oustaz Alioune Sall.

Karpowership Sénégal a consacré et investi dans la solidarité et le bienêtre social une contribution de 60 millions FCFA. Un geste de générosité qui entre dans le cadre sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). A cet effet, une cérémonie de remise de dons a eu lieu au Centre hospitalier national d’enfants Albert Royer (Centre hospitalier universitaire de Fann) et au Daara Ali Imrane dirigé par l’éducateur et animateur d’émissions religieuses Oustaz Alioune Sall.

La première cérémonie de remise s’est déroulée dans l’enceinte de l’hôpital d’enfants Albert Royer, ce vendredi 22 mai en présence de la Directrice dudit département de l’hôpital, Dr. Issa Tall Diop, du Directeur général de la SENELEC, Pape Mademba Biteye et de Sinan Tulun, Directeur pays de Karpowership au Sénégal. Composés de vivres et de kits sanitaires, ces dons sont faits dans le cadre de gestes de solidarité en faveur de structures ou associations à vocation sociale d’aide aux plus vulnérables, d’une part et, de l’assistance à certains groupes de la population pour leur permettre de se préserver de la pandémie de la COVID-19, d’autre part. «Il y a 20 ans Karpowership a fait le rêve de contribuer à l’accès à l’énergie dans de nombreux pays qui se développent, faire de l’accès à la lumière pour tous une réalité. Mais nous ne perdons pas de vue que la première réalité du développement est l’accès aux conditions de vie essentielles, au bien-être social. C’est pour cela que, partout, nous nous impliquons fortement dans les communautés et engageons la responsabilité sociétale de Karpowershi», explique Sinan Tulun, le Directeur pays de Karpowership.

Le Directeur général de la SENELEC a dit sa reconnaissance à son partenaire, en rappelant le contexte de ce geste. «Nous remercions notre partenaire turc Karpowership qui, en plus de nous permettre de garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité du pays, a pensé et continue de vouloir participer aux œuvres sociales de la SENELEC. C’est ce qui explique tout ce don. Et, compte tenu du contexte de ramadan, de la pandémie de la Covid-19, c’est tout naturellement que le choix de l’hôpital Albert Royer s’est fait», a déclaré Pape Mademba Biteye.

La totalité des dons distribués, d’une valeur de 60 millions de francs CFA, consiste en riz, lait en poudre, sucre, dattes, savon, flacons de gel hydroalcoolique, eau de javel et masques réutilisables. Après l’hôpital d’enfants, le même jour s’est déroulé une deuxième cérémonie au Daara Ali Imrane à Jaxaay (Keur Massar) où la compagnie turque a procédé à la remise d’un second lot, composé des mêmes produits, au profit des enfants de cette école coranique dirigée par Oustaz Alioune Sall.

Ndeye Aminata CISSE | SUDONLINE