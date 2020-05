CHRONIQUE: «Café Vivre», de Chantal Thomas: le feuilleton littéraire de Camille Laurens

Notre feuilletoniste note que l’énergie captée par l’écrivaine donnent à chacune des vignettes de ce livre une intensité rare.

Parce que ces lieux de plaisir sociable commencent à me manquer, et aussi – et surtout – parce que j’aime les livres de Chantal Thomas, je m’embarque avec une joie confiante dans son nouvel ouvrage au titre étrange et beau : Café Vivre. C’est à Kyoto que notre écrivaine voyageuse a vu cette enseigne parmi des panneaux indéchiffrables, et si le « Café Comme Ça », le « VoirClair » ou le « Bon Bon Café », échos de sa langue maternelle, ont pu la faire rêver, elle a élu celui qui redonnait au verbe « vivre » sa « force active », où « le fait de vivre devenait ou redevenait une aventure neuve – un premier pas ».

Comme le savent déjà les nombreux lecteurs de Chantal Thomas, avec elle l’aventure – « émotive, intellectuelle » – est au coin de la rue, et les rues sont infinies – rues de la vie quotidienne, rues de la mémoire et de l’histoire, rues du monde entier, rues de la littérature. Les textes qui composent ce recueil, pour lesquels l’auteure invente le genre des Chroniques en passant, son sous-titre, ont paru entre 2014 et 2018 dans le journal Sud-Ouest. On y retrouve donc naturellement Bordeaux et l’air iodé d’Arcachon, où Chantal Thomas revient souvent après y avoir vécu une partie de son enfance et en avoir hérité, dit-elle, « l’essentiel : son esprit de vacances ». Mais elle nous emmène aussi dans ces villes devenues familières au fil de ses livres : Nice, où, fidèle à la passion de sa mère, elle aime nager, « prendre le large », Paris, où elle retrouve Hemingway (1889-1961), rétif à « une existence dépourvue de toute chance de fête », New York, bien sûr, à laquelle elle a consacré récemment le superbe quoique inhabituellement nostalgique East Village Blues (Seuil, 2019).

Car, si le passé a sa place dans ces chroniques, c’est très rarement sous forme de regret. Qu’il soit question du voyage de Diderot en Russie (1773-1774), ou d’une image fantasmée de François Mauriac (1885-1970) enfant, courant dans l’herbe à Malagar, il s’agit toujours de conserver au temps enfui son élan vital, de le rendre présent.

