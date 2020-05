Mort de Guy Bedos : ses derniers jours racontés – « IL AVAIT TOUT OUBLIÉ »

Guy Bedos est décédé à l’âge de 85 ans, a annoncé son fils, Nicolas, sur Instagram ce jeudi 28 mai. Frappé par la maladie d’Alzheimer, l’humoriste, qui défendait le droit de pouvoir mourir dans la dignité, a malheureusement vécu des instants bien difficiles avant de s’éteindre, comme le relatent nos confrères de L’Obs.

Guy Bedos s’en est allé. L’humoriste a rendu son dernier souffle ce jeudi 28 mai. À la fin de sa vie, l’acteur d’Un éléphant ça trompe énormément, qui souhaitait “se souvenir de tout”, selon les termes de son avant dernier livre, “avait tout oublié”. Jérôme Garcin, qui fut son conseiller littéraire, a fait part à l’Obs des derniers jours, bien sombres, de celui qui a illuminé la vie des Français grâce à ses sketches engagés.

“Frappé par la maladie d’Alzheimer, Guy Bedos ne reconnaissait plus les siens, ni lui-même”, soupire-t-il, “Il n’eut pas davantage l’occasion de pleurer, le 24 mai, la disparition de son indéfectible complice Jean-Loup Dabadie”. Adepte de l’humour noir, Guy Bedos préférait ironiser sur sa maladie. “Alzheimer, ça a trois avantages : on n’a pas de mauvais souvenirs, on ne voit que des nouvelles têtes et… on n’a pas de mauvais souvenirs !”, avait lancé le plus vieil ami de Jean-Paul Belmondo comme l’indiquait en 2013 l’article du Monde au sujet de sa dernière représentation à l’Olympia. Terrifié par la mort, l’artiste était bien décidé à lui faire un pied de nez !

“J’ai décidé de décider moi-même de mon départ ”

Dans une interview accordée au journal Nice Matin en 2017, il expliquait sa volonté d’avoir recours à l’euthanasie : “Je ne vais pas m’attarder pendant vingt ans. Il faut vous habituer à ce que je disparaisse et peut-être même volontairement ! J’appartiens à l’association “Le droit de mourir dans la dignité” et je mourrai dans la dignité”. “Je n’attendrai pas d’être gâteux, d’être une charge pour tout mon entourage. J’ai décidé de décider moi-même de mon départ “, assurait l’époux de Joëlle Bercot qui ne rechignait jamais à prêter main forte à l’association ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité) présidée par Jean-Luc Roméro.

