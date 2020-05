Tout ce que l’on sait sur la suite tant attendue d’“Avatar”

Bonne nouvelle pour les fans du film “Avatar”. Le producteur Jon Landau a annoncé sur Instagram que le tournage de la suite tant attendue du film reprendra en Nouvelle-Zélande la semaine prochaine. C’est l’une des premières grandes productions à reprendre après la crise du coronavirus. “Nous ne pourrions être plus excités”, a-t-il déclaré.

Le producteur Jon Landau et le réalisateur James Cameron sont autorisés à reprendre le tournage de la suite d’“Avatar”. Les équipes du film avaient été renvoyées chez elle mi-mars lorsque la Nouvelle-Zélande était entrée en confinement.

“Les plateaux pour Avatar sont prêts – et nous ne pourrions être plus excités de retourner en Nouvelle-Zélande la semaine prochaine”, a annoncé Jon Landau sur Instagram. Le producteur en a profité pour dévoiler une photo des bateaux qui pourront être aperçu dans le film. “Voici le Matador, un navire de commandement avancé à grande vitesse (en bas) et le bateau à réaction Picador (en haut) – nous sommes impatients d’en partager davantage avec vous”, a-t-il ajouté.

Histoire de famille

Interrogé par la presse néo-zélandaise, le producteur a également dévoilé les grandes lignes de cette suite attendue depuis près de onze ans. “Ce film raconte l’histoire de la famille Sully, et ce qu’une personne est capable de faire pour protéger sa famille. Jake et Neytiri ont une famille dans ce film. Ils sont contraints de quitter leur maison, ils vont à l’aventure et explorent différentes régions de Pandora. Ils passent un long moment sur l’eau et sous l’eau”, a-t-il expliqué.

Pour ce faire, James Cameron a développé de nouvelles caméras capables de filmer sous l’eau, afin d’offrir aux spectateurs des images exceptionnelles et inédites au cinéma, à l’instar du premier volet.

Selon Jon Landau, le film permettra au public de s’évader “dans un monde incroyable”: “Que cherche le public, plus que jamais, de nos jours, dans un film? Je pense qu’il cherche à s’évader, à échapper au monde qui l’entoure, à échapper aux pressions de la vie quotidienne… Je pense qu’Avatar offrira l’opportunité de s’évader dans un monde incroyable avec des personnages incroyables, de la même manière que ‘Le Seigneur des Anneaux’ de Peter Jackson.”

Sortie en 2021

Malgré la mise à l’arrêt du tournage à cause du coronavirus, le film sortira bien en décembre 2021, comme prévu. En tout, James Cameron a prévu quatre suites qui formeront une seule histoire, mais pourront être visionnées indépendamment les unes des autres. Les trois autres suites sont attendues en décembre 2023, 2025 et 2027.

Casting trois étoiles

Outre Zoe Saldana et Sam Worthington, on retrouvera également Kate Winslet à l’affiche du film. “Elle joue l’un des gens du peuple de la mer – ceux qui vivent dans les mers de Pandora. Kate est très excitée, sa seule demande était de filmer toutes ses scènes d’eau elle-même, sans cascadeuse”, a confié James Cameron.

L’actrice n’avait plus travaillé avec le réalisateur depuis “Titanic”. A l’époque, elle avait confié qu’elle craignait de se noyer durant le tournage de certaines scènes, et avait même déclaré: “J’avais vraiment peur de James par moments. Vous ne lui direz pas, mais il a un caractère pourri et il est très capricieux.

En avril dernier, Vin Diesel avait annoncé avoir participé à ce nouvel opus. “J’ai été particulièrement heureux de travailler à nouveau avec Zoe Saldana, car je la connais déjà la famille Marvel”, avait écrit l’acteur qui interprète Groot dans l’univers cinématograpihique. On ignore encore quel rôle il jouera dans “Avatar”.7/7