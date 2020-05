BAD: le Nigeria juge anti-statutaire l’enquête indépendante visant Adesina

L’argumentaire est construit en dix points. Mais c’est au septième point que l’on en arrive à ce que recherche effectivement le Nigeria à travers cette lettre adressée mercredi 27 mai à Kaba Niale, ministre ivoirienne du Plan et du développement et présidente du bureau du conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement (BAD), consultée par La Tribune Afrique.

Zainab Shamsuna Ahmed, ministre nigériane des Finances et gouverneur pour le Nigeria à la BAD, auteure de la lettre, s’exprime au nom d’Abuja. Elle estime anti-statutaire l’enquête indépendante visant Akinwumi Adesina, président de la BAD, réclamée par le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et discutée lors d’une réunion du bureau du conseil des gouverneurs mardi soir et dont le contenu a fuité, faisant état d’une validation de la demande américaine.

« La demande d’une enquête indépendante concernant le Président ne relève pas des règles, procédures et système de gouvernance de la Banque et de ses statuts en ce qui concerne le code de conduite éthique du président », déclare la représentante du Nigeria à BAD, estimant que la disculpation récente d’Adesina suite à l’enquête du comité éthique, « a suivi les règles, procédures, directives et lois applicables de la Banque ».

C’est une prise de position sans surprise, puisqu’en règle générale, les pays tentent de défendre leurs ressortissants dans de telles circonstances. Et la ministre nigériane d’argumenter qu’« en tant que Conseil des gouverneurs, nous devons défendre la primauté du droit et respecter les systèmes de gouvernance de la Banque. S’il existe des problèmes de gouvernance qui doivent être améliorés, ceux-ci peuvent être examinés et des amendements proposés pour adoption conformément aux procédures établies ».