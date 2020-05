“Et si les économistes s’inspiraient du Professeur Raoult ?”

Par souci d’honnêteté intellectuelle, j’entamerais cette chronique en précisant que l’on ne saurait voir en cette intrusion du célèbre professeur rebelle dans mon commentaire économique une quelconque allusion à mes origines marseillaises ou une forme de soutien à son combat médiatique.

Il ne s’agit que de s’inspirer des réussites de son centre de virologie pour mieux comprendre ce qui ne marche pas dans la science économique. En premier lieu, alors qu’en médecine, un professeur de son calibre évolue allègrement entre recherche, traitement des patients et réflexions épistémologiques, les économistes (avec la complicité des médias) continuent à couper les cheveux en quatre par pur conformisme logique : ainsi, est qualifié d’économiste en France par exemple un individu avec un doctorat en économie ou gestion et éventuellement publiant dans des revues… le fait que l’immense majorité de ces “chercheurs” digressent sur le capitalisme et ses mérites (ou plutôt en l’ostracisant en France) semble les absoudre de la moindre expérience réelle dans le monde de l’entreprise. Et nous ne parlons pas ici d’être invité quelques semaines dans une entreprise, mais bien de s’être confronté empiriquement à la gestion de projet, au management ou à l’investissement : non, ces expériences concrètes ne sont définitivement pas au niveau de nos supposés savants, qui d’ailleurs nient l’appellation d’économiste à tous ceux qui réfléchissent et publient sur les mêmes sujets, mais en tentant de sortir de leur tour d’ivoire et sans nécessairement passer par la case doctorante.

Si le Professeur Raoult traite souvent avec mépris les études s’évertuant à prouver les failles de ses protocoles, c’est car il obtient des succès empiriques sur le terrain. Un malade soigné est un succès, point final. Une économie qui crée des emplois et réduit les inégalités est une réussite, point (presque) final.