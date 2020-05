Tunisie : une soirée avec de l’eau de Cologne comme apéritif fait au moins 7 morts

Le 25 mai, une soirée entre amis arrosée à l’eau de Cologne non homologuée s’est terminée en véritable drame en Tunisie : au total, 66 personnes ont été intoxiquées, 33 d’entre elles sont toujours en réanimation et 7 sont décédées.

Boire de l’eau de Cologne est extrêmement dangereux pour la santé. En Tunisie, à Hajeb El Ayoun, des dizaines de personnes en ont fait les frais le 25 mai. Un véritable drame s’est ainsi produit suite à un apéritif entre amis où, faute de pouvoir se procurer de l’alcool, il a été consommé une eau de Cologne non homologuée mélangée à une quantité élevée de méthanol, rapporte la radio Mosaïque FM.

Au total, sur les 66 personnes intoxiquées, 33 sont toujours en réanimation dans des hôpitaux de Kairouan, Kasserine, Mahdia, Sousse et Sidi Bouzid, 2 ont perdu la vue, et 7 sont décédées. Les victimes ont entre 25 et 60 ans.

Plusieurs personnes arrêtées

La police nationale a par ailleurs arrêté le propriétaire d’une usine d’eau de Cologne originaire de la ville de Sfax, son produit ne portant pas de marque commerciale et son activité étant donc illégale. Deux commerçants, qui ont vendu ce produit aux victimes, ont également été mis hors d’état de nuire.

Une importante quantité de cette eau de Cologne (au moins 80 litres) et d’autres matières premières ont été saisies après une descente de police dans deux ateliers et une maison dans le gouvernorat de Sfax, a indiqué Nizar Gheribi, le porte-parole du Tribunal de première instance de Kairouan.

La vente d’eau de Cologne interdite dans la région

Depuis le drame, les autorités sanitaires de la région ont appelé tous ceux qui ont consommé cette eau de Cologne à se présenter aux urgences, les symptômes pouvant mettre jusqu’à 72 heures pour apparaître. Par la même occasion, la vente de l’eau de Cologne a été interdite au public. Jusqu’à nouvel ordre, seuls les industriels seront autorisés à acquérir ce produit pour des utilisations spécifiques, et toute infraction sera sanctionnée.