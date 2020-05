Elon Musk: “C’est la première étape vers une vie multiplanétaire”

Le fondateur de la société SpaceX, Elon Musk, s’est dit “submergé par l’émotion” samedi après le lancement réussi et la mise en orbite de la capsule Crew Dragon pour son premier vol habité vers la Station spatiale internationale (ISS).

Les astronautes américains Bob Behnken et Doug Hurley se sont envolés samedi du centre spatial Kennedy en Floride à bord d’une fusée SpaceX, première société privée à se voir confier par la Nasa la responsabilité d’acheminer ses précieux astronautes.

“Je suis submergé par l’émotion au point qu’il m’est difficile de parler”, a réagi le fantasque patron de Tesla. “J’ai travaillé 18 ans pour atteindre cet objectif”, a-t-il ajouté, peinant à réaliser son accomplissement. Il s’agit, selon lui, de la “première étape” vers la colonisation de Mars et d’une “vie multiplanétaire” au départ d’une base sur la Lune.

Les deux astronautes, qui prenaient part au premier vol habité américain depuis 2011, doivent rejoindre l’ISS vers 16h30 ce dimanche.

