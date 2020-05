Foot – L1 – PSG – Avant Mauro Icardi, les Argentins qui ont joué au PSG

Mauro Icardi, jusqu’alors prêté par l’Inter Milan, est le 16e joueur argentin à s’engager avec le Paris-Saint-Germain. Retrouvez-les en images. Carlos Bianchi (1977-1979) – Tout a commencé avec Carlos Bianchi, une machine à marquer (71 buts en 80 matches). L’histoire d’amour entre le PSG et l’Argentine débute sous les meilleurs auspices. Ramon Armando Heredia (1977-1979) – C’est l’autre Argentin de cette époque mais il a beaucoup moins marqué les esprits. Ce défenseur rugueux a été international à 30 reprises mais n’a porté que 22 fois le maillot parisien. Oswaldo Ardiles (1982) – Arrivé en provenance de Tottenham pendant la guerre des Malouines qui opposait Britanniques et Argentins, le passage du petit milieu de terrain a été fugace (six mois) avant qu’il ne retourne à Londres. Mais le Parc des Princes n’a pas oublié le champion du monde 1978 (14 matches, 1 but). Omar Da Fonseca (1985-86) – L’inénarrable consultant a fait une belle carrière en France mais n’a joué qu’une saison au PSG avec un faible rendement (25 matches, 2 buts), le temps tout de même d’être sacré champion de France. Gabriel Calderon (1987-1990) – Finaliste malheureux de la Coupe du monde 1990, ce milieu de terrain a marqué son époque (113 matches, 23 buts). Il a également porté les couleurs du SM Caen. Mauricio Pochettino (2001-2003) – Après un trou de dix ans, ce défenseur international très solide a remis les Argentins à la mode à Paris. Capitaine du PSG. Homme de base de l’équipe de Luis Fernandez qui lui donne le brassard de capitaine, il quitte Paris pour quelques mois à Bordeaux quand Fernandez s’en va. Gabriel Heinze (2001-2004) – Agressif et technique, Gabriel Heinze est un défenseur moderne qui s’est révélé au PSG où il était adoré. Avant de rejoindre Manchester United et le Real Madrid puis de revenir en France… à l’OM. Martin Cardetti (2002-2003) – Un Argentin qui n’est pas resté dans les mémoires parisiennes. Une seule saison pour 22 matches joués et 8 buts marqués. Juan Pablo Sorin (2003-2004) – Une saison seulement pour ce défenseur mais lui, tout le monde s’en souvient et les supporters ont regretté son départ pour cause de différend avec Vahid Halilhodzic. Marcelo Gallardo (2007-2008) – Milieu de terrain élégant, Marcelo Gallardo n’a pas eu au PSG l’impact qui avait été le sien quelques années plus tôt à Monaco. Javier Pastore (2011-2018) – Véritable artiste ballon au pied, Javier Pastore a enflammé plus d’une fois le Parc des Princes grâce à ses arabesques mais l’ancien Palermitain, trop souvent blessé, première recrue phare de l’ère qatarie pour 42 millions d’euros, laisse un goût d’inachevé. Ezequiel Lavezzi (2012-2016) – Personnalité appréciée du vestiaire, cet attaquant intermittent a eu plus de mal à s’imposer sur le terrain malgré quelques fulgurances. Angel Di Maria (depuis 2015) – Après le Real Madrid et un passage raté à Manchester United, « el Fideo » régale Parc des Princes. Pion essentiel dans le dispositif de Thomas Tuchel, il rivalise avec les mégastars Neymar et Kylian Mbappé. Giovani Lo Celso (2016-2019) – Recruté à l’été 2016 mais arrivé six mois plus tard avec un statut de joueur très prometteur, Giovani Lo Celso n’a jamais vraiment eu l’opportunité de s’imposer parmi les stars parisiennes. Pas considéré comme essentiel par Thomas Tuchel, il quitte le PSG contre son gré. Leandro Paredes (depuis 2019) – Précédé d’une belle réputation à son arrivée en cours de saison en 2019, il n’a pas réussi à faire oublier Thiago Motta dans l’entrejeu où sa belle qualité de passe devait le faire briller. Son transfert coûteux (47 millions) laisse pour le moment une impression très mitigée.