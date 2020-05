Le Ministre Abdou Karim Fofana arme Kennedy pour la rentrée

Après que le Chef de l’Etat a instruit le gouvernement et l’ensemble des parties prenantes de préparer la reprise des enseignements apprentissages à partir du 02 juin 2020, les autorités concernées s’activent.

En vue d’aider les établissements à respecter le protocole de sécurité sanitaire, le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, dirigé par Abdou Karim Fofana, met en œuvre un plan d’action.

Pour la première phase, certains lycées ont été ciblés à commencer par le Lycée Lamine Gueye ce vendredi 29 mai et le Lycée Kennedy ce samedi 30 mai. Le Ministère entend contribuer à rassurer les parents d’élèves et le corps enseignant et participer à permettre aux élèves de terminale de passer les épreuves du bac dans les meilleures conditions.

Des produits d’hygiène et des équipements pour le nettoiement ont ainsi été remis aux administrations concernées. Le Lycée Moderne de Dakar (Lymodak) suivra ce dimanche puis, dans le cadre de la poursuite du plan d’action, d’autres lycées bénéficieront de l’appui du MULHP.

Des Clubs de Salubrité Scolaire (CSS) installés dans les établissements vont prendre en charge le suivi et la pérennité de ces actions.

LERAL