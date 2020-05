Pour Messi, le football ne sera jamais le même

Le Covid-19 a tué des centaines de milliers de personnes dans le monde et provoqué l’interdiction des rassemblements de masse dans la plupart des pays, ce qui signifie que le football a dû patienter plusieurs mois en pleine bataille contre le virus.

Cependant, une certaine normalité devrait revenir dans les semaines à venir, plusieurs ligues majeures de football en Europe ayant redémarré ou prévoieant de reprendre leurs saisons 2019-2020.

La Liga devrait recommencer le 11 juin, le Barcelone de Messi visant à maintenir son avantage de deux points sur le Real Madrid en tête du classement.

Cependant, Messi a admis qu’il est difficile de se concentrer sur le football étant donné l’immense impact du coronavirus, parlant de la “frustration” de ne pas pouvoir sauver ou protéger ses proches, et sa conviction que le football – comme le reste de la vie – doivent faire face à d’énormes changements en raison de la pandémie.

Messi a déclaré à El Pais: “La plupart d’entre nous ont des doutes sur ce que le monde va être après tout ce qui s’est passé. Au-delà de l’isolement et de la situation qui nous a pris par surprise, beaucoup de gens ont eu beaucoup de mal parce que cette situation les a touchés d’une manière ou d’une autre, comme cela s’est produit avec tous ceux qui ont perdu leur famille et leurs amis et ne pouvaient même pas les voir.”, a déploré La Pulga.

“Je pense qu’il y a eu beaucoup de choses négatives dans cette crise, mais il ne peut y avoir rien de pire que de perdre les personnes que vous aimez le plus, cela crée une énorme frustration pour moi et me semble la chose la plus injuste de toutes. Pour le football, comme la vie en général, je pense que ce ne sera plus jamais pareil.”

Retour aux affaire courantes pour l’Argentin, alors que le Barça est en tête de la Liga un point devant le Real : “Les ambitions sont les mêmes, gagner tout ce que nous pouvons et je pense que nous sommes en bonne forme pour le faire, je vois que l’équipe va bien et est plein d’espoir.”