VRAI OU FAKE Mort de George Floyd : non, le “Time” n’est pas l’auteur de cette une qui fait le lien entre Trump, Hitler et le coronavirus

Tous les codes graphiques des célèbres unes du magazine Time sont là : le traditionnel cadre rouge, un titre court et choc et une image pleine page. Et pourtant… l’éditeur américain n’a rien à voir avec la couverture qui circule depuis samedi 30 mai sur les réseaux sociaux, sur laquelle on peut facilement distinguer la silhouette de Donald Trump, la frange et la moustache d’Hitler, et lire le titre suivant : “Racisme, le plus grand virus.”

Cette couverture, qui circule alors qu’ont lieu des protestations contre la mort de George Floyd, est une fausse. Il suffit de regarder les dernières parutions du magazine Time pour s’en convaincre. Derrière cette caricature se cache en réalité l’artiste belge Luc Descheemaeker. Sa signature, “O-Sekoer”, est d’ailleurs visible tout en bas à droite. Un dessin qui lui a valu un prix en 2017.

Informations sur les Publicités Twitter et confidentialité

70 personnes parlent à ce sujet

Contacté par nos confrères du Parisien, Luc Descheemaeker concède être l’auteur de la fausse couverture… mais il se défend d’avoir voulu tromper les internautes. “J’ai fait une image. Une image qui ressemble à la première page d’un magazine. C’est du surréalisme comme Ceci n’est pas une pipe de René Magritte. J’ai fait une image de jours sombres surréalistes aux Etats-Unis, déclare l’artiste. Je ne prétends pas que ce soit une première page. J’ai suggéré l’idée : Et si cette image était une vraie image !?”.