L’immunité croisée peut-elle accélérer la fin de l’épidémie?

Des chercheurs américains ont récemment affirmé que 40 à 60% de la population pourraient être immunisés contre le coronavirus sans avoir été exposés grâce à une infection antérieure. Faut-il croire en cette immunité croisée qui divise la communauté scientifique?

L’hypothèse prend de l’ampleur ces derniers jours et elle est plutôt encourageante. Des études cherchent à établir si de précédents coronavirus constituent un facteur dans une “réponse immunitaire utile pour une protection à long terme”. Autrement dit, lorsqu’une personne guérit d’une infection, comme un rhume, elle développe généralement des anticorps qui peuvent lutter contre d’autres virus.

40 et 60% de la population immunisés?

Il est question de déterminer sur le Covid-19 peut être concerné par cette immunité croisée. Et si contracter un autre coronavirus, saisonnier, peut protéger contre le nouveau coronavirus. Une étude de chercheurs américains publiée dans la revue Cell donne de l’espoir: entre 40 et 60% de la population pourraient avoir développé des anticorps contre le Covid-19 grâce à ce principe. Un chiffre beaucoup plus optimiste que les données officielles, qui estiment qu’environ 10% de la population sont actuellement immunisés.

“Une bonne nouvelle”

Alors, cela peut-il permettre de nous rapprocher de la fameuse immunité collective? “L’immunité collective se calcule sur base de la contagiosité du virus, plus il est contagieux, plus de gens doivent être immunisés. Ici, une personne infectée peut en contaminer 2 ou 3, il faudrait 60% de gens immunisés pour arrêter sa transmission. A ce chiffre, pourra peut-être contribuer l’immunité croisée qui ne nous donnera pas l’immunité absolue mais peut-être un coup de pouce pour les atteindre”, explique Arnaud Marchant, directeur de l’institut d’immunologie médicale de l’ULB, à la RTBF.

Aucune preuve, mais…

L’Organisation mondiale de la Santé a souligné qu’aucune preuve n’a encore été apportée d’une immunité croisée au SARS-CoV-2 pour les personnes infectées par un précédent coronavirus. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il est probable que ces individus répondent plus rapidement au Covid-19. Ces données sont “très importantes”, notamment dans la recherche d’un vaccin ou de médicaments, ajoute Michael Ryan. Elles doivent encore montrer que le type de réponses immunitaires obtenu sera “utile pour une protection à long terme”.

“Prématuré de fonder un espoir sur une immunité croisée”

Attention tout de même à ne pas tirer de conclusions hâtives. Cette hypothèse doit être vérifiée par de nouvelles études et crée la controverse au sein de la communauté scientifique. De nombreux spécialistes préfèrent se préparer à l’éventualité d’une “deuxième vague”. Selon le Dr Daniel Lévy-Bruhl, responsable de l’Unité des infections respiratoires et vaccination de Santé publique France, il est “prématuré de fonder un espoir sur une immunité croisée, et il ne faudrait surtout pas faire passer à la population le message que tout va bien parce que nous nous sommes aperçus que tout le monde était protégé”, martèle-t-il.

