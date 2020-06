Le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 (Force Covid-19) entame, aujourd’hui, une tournée nationale. Ainsi le général François Ndiaye et son équipe iront dans six régions du pays notamment Matam, Tamba, Kédougou, Sédhiou, Kolda et Ziguinchor.

Ils feront le point et collecteront des données sur l’impact et la perception des populations sur le processus de distribution de l’aide alimentaire.