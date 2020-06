Me Malick Sall, ministre de la Justice a reçu la rédaction web du Soleil. Au cours de l’entretien, le garde des Sceaux a apporté des précisions sur les cas concernés par la suspension de l’exécution des décisions de justice à cause de l’état d’urgence et de la lutte contre l’épidémie de Covid’19.

LESOLEIL