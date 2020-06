Etat d’urgence de 23h à 5h: Transport interurbain autorisé, réouverture des restaurants, casinos et salles de sport

L’assouplissement de l’état d’urgence se poursuit. En effet, Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Intérieur a annoncé, jeudi, la levée des restrictions sur le transport interurbain (région à région) avec le maintien du couvre-feu mais désormais de 23h à 5h du matin.

Le ministre a informé de l’autorisation de l’ouverture des gares routières. Cependant, chaque véhicule doit fournir un manifeste (liste et lieux d’arrivée) des passagers au départ de chaque gare routière afin de pouvoir faire un suivi en en cas de coronavirus. Les réunions privés et publics seront autorisées. Le ministre Ndiaye a aussi annoncé la réouverture des salles de sport.

Enfin, les casinos et les restaurants sont autorisés à la réouverture.Toutes ces mesures seront accompagnées par l’injonction du Port obligatoire de masques et la distanciation physique. Les bars et le sport dans les plages restent interdits.