Afrique: La tenue du G5 Sahel maintenue

Malgré la pandémie du coronavirus qui frappe actuellement la planète, le sommet du G5 Sahel devrait bien se tenir à la fin du mois de juin, comme initialement prévu à Nouakchott, rapporte jeuneafrique.com. La même source informe qu’une date définitive n’est toutefois pas encore communiquée. Cette rencontre devrait enregistrer la présence des Présidents Mohamed Ould Ghazouani (Mauritanie), Ibrahim Boubacar Keïta (Mali), Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), Mahamadou Issoufou (Niger) et Idriss Déby Itno (Tchad) et celle de leur homologue français Emmanuel Macron. Les partenaires internationaux sont également attendus (l’Union africaine, l’Union européenne et les Nations unies). Lancée en 2014 pour «coordonner et mutualiser les actions de ses membres dans les domaines du développement et de la sécurité», l’organisation, appuyée notamment par l’opération militaire française Barkhane a pour objectif de renforcer la sécurité dans cette partie du Sahel.