Berlin élue “ville la plus verte du monde en 2020″

À l’occasion de la journée mondiale de l’environnement qui a lieu ce vendredi 5 juin, l’agence de voyage en ligne Tourlane a établi la liste des villes les plus vertes du monde. Berlin arrive en tête du classement.

Avec l’ouverture des frontières de la plupart des pays de l’espace Schengen prévue pour le 15 juin, on se met à rêver d’escapades européennes. Pour une destination qui lie écologie et dépaysement, optez pour Berlin. En effet, la capitale allemande vient d’être élue “ville la plus verte du monde” par l’agence de voyage Tourlane.

Pour décerner ce prix et établir leur classement, la plateforme a pris en compte différents critères: l’accessibilité en train, le nombre de voitures par habitant, la qualité de l’air ou encore le recyclage des déchets. Bonne nouvelle: la plupart des villes en haut du classement se trouvent en Europe. Bruxelles arrive même en 13ᵉ position dans la liste.

TOP 10

1. Berlin

2. Vienne

3. Munich

4. Londres

5. Prague

6. Rotterdam

7. Shenzhen

8. Hambourg

9. Zurich

10. Budapest