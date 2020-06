DECES DE MOISE AMBROISE GOMIS – «Miss Sénégal» orpheline

Moïse Ambroise Gomis repose désormais au cimetière musulman de Yoff. L’ancien animateur de la Rts et principal organisateur du concours Miss Sénégal a tiré sa révérence hier, vendredi 5 juin à l’âge de 70 ans.

Décédé hier, vendredi 5 juin à l’âge de 70 ans, l’ancien animateur de la RTS Moïse Ambroise Gomis a été inhumé le même jour au cimetière musulman de Yoff après la levée du corps à la mosquée de Karack. Il laisse ainsi le monde de la culture et de l’audiovisuel orphelin d’un de ses pionniers. «Le réveil a été brutal pour le monde de la mode. Moïse Ambroise Gomis est le promoteur de la mode au Sénégal. Je lui dois mon amour pour la mode et le stylisme. Il aimait son travail et le faisait très bien», a confié la styliste Diouma Dieng Diakhaté sur la Rfm. «Un monument s’en est allé ! Moïse, un professionnel et un maître dans son art. Le morceau Djino est né de ton avis avisé. Tu me disais en écoutant juste la maquette que je devais l’amener en studio : Youssou jouer ko téye.

Pour la 1ère fois, je jouais en live un morceau pas encore enregistré en studio. Reconnaissance à jamais !», s’est rappelé le lead vocal du Super Etoile, Youssou Ndour sur sa page Facebook. Cloué au lit à cause d’un AVC (accident vasculaire cérébral) depuis quelque temps, l’homme qui a fait les beaux jours de l’animation d’évènements culturels du pays s’était ainsi retiré du milieu. «J’ai été atteint d’AVC et je ne pouvais pas parler. C’est là que je me suis dit qu’il était temps que j’arrête et que j’ai une famille donc il faut que je m’occupe de mon jardin. Je ne peux plus poursuivre et faire le tour du Sénégal avec ma voiture et mes propres moyens. C’est fatiguant mais je n’ai rien regretté», avait-il confié. Moïse Ambroise Gomis laisse ses empreintes dans le milieu de la culture au Sénégal.

Principal organisateur des élections Miss au Sénégal qu’il a lui-même initié, Moïse Ambroise Gomis a dirigé pendant 26 ans le comité d’organisation de ce concours de beauté avant de céder la place à Aminata Badiane. «Je ne la connaissais pas bien mais vu son engagement et son dévouement à relever le défi de Miss Sénégal, je pense que c’est la femme idéale pour reprendre le flambeau», avait-il fait savoir. Sa voix a raisonné dans les antennes de la RTS pendant des années pour avoir animé plusieurs émissions telles que «Antenne midi» sur la Rts, «Génération 80» et «Kaléidoscope». Au cours de sa carrière également, Moïse Ambroise Gomis a créé les concours «Ciseaux d’or», «Trophée prestige de la coiffure» et «Miss Jongama».

Mariame Djigo | sudonline