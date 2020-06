Et le vainqueur de “Koh-Lanta” est…

Après quinze semaines de compétition, c’est finalement Naoil qui a remporté cette nouvelle édition de “Koh-Lanta”.

L’épisode final de “L’île des héros” aura été à l’image de cette saison: plein de rebondissements. Alors que les téléspectateurs voyaient déjà Claude remporter l’émission, la célèbre épreuve des poteaux en a décidé autrement. Si Inès a été la première à tomber dans l’eau, Naoil a tenu bon et a finalement choisi de disputer la grande finale contre son amie, au grand dam des fans de l’émission.

Les membres du jury final – les neufs candidats éliminés depuis la réunification – ont donc dû choisir qui des deux candidates serait élue meilleure aventurière.

Après avoir procédé au dépouillement de l’urne en plateau, Denis Brogniart a dévoilé le nom de la grande gagnante. C’est finalement Naoil qui a remporté le plus de votes et qui repart avec les 100.000 euros. “C’est magnifique, c’est indescriptible”, a-t-elle déclaré en larmes. “Je vais mettre du temps à m’en rendre compte”. Elle a ensuite remercié tous les aventuriers. “Forcément, il y a des affinités qui sont plus proches que d’autres, mais ça me touche profondément et ça sera gravé à vie dans ma mémoire”.

Quelques heures avant la diffusion de la finale, elle avait annoncé sa grossesse déjà bien avancée sur les réseaux sociaux.

Inès, elle aussi très émue, a félicité son amie. “Je ne me voyais pas du tout gagner. C’était logique que Naoil gagne, elle était tellement exemplaire”.