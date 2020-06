Chanel présente, le 8 juin, sa première collection depuis la crise sanitaire

En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, tous les défilés avaient été annulés. La collection croisière 2020-21 de la maison Chanel sera dévoilée le 8 juin en ligne sur les réseaux sociaux

Chanel dévoile sur les réseaux sociaux, le 8 juin à 12h (heure de Paris), “Balade en Méditerranée” sa nouvelle collection croisière 2020-21, dont le défilé, initialement prévu le 7 mai à Capri en Italie, avait été annulé en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

“Ce revers n’a pas tellement influencé la collection que je souhaitais de toute façon plus petite, plus légère à tous niveaux – nous avons une cinquantaine de looks (contre 70 en général)”, a affirmé, le 6 juin dans Le Figaro, Virginie Viard, qui a succédé à Karl Lagerfeld, dont elle était le bras droit.

“Si on ne fait rien, on court à la catastrophe”

Les grandes marques organisent leurs défilés croisière au printemps, souvent à l’étranger, en dehors des quatre semaines de la mode annuelles.

Début mars, Chanel avait annoncé l’annulation de ce défilé, arguant que “la santé et le bien-être” des équipes et des invités était sa “préoccupation principale”. La maison de couture indiquait réfléchir “à des alternatives”. Dans son entretien au Figaro, la très discrète directrice artistique affirme avoir repris le chemin des studios début mai après des semaines de “visioconférences avec les ateliers”. “Il faut bien relancer la machine. On ne sait pas trop comment l’activité va reprendre mais si on ne fait rien, on court à la catastrophe”, a-t-elle affirmé, évoquant en particulier la situation des artisans, façonniers…

Virginie Viard plaide également pour que les pièces de la collection été 2020 restent en boutique jusqu’à l’automne alors que des créateurs appellent à repenser la fabrication et les défilés, au rythme jugé frénétique.

Rendez-vous avec la haute couture, le 7 juillet

La collection haute couture Chanel sera présentée le 7 juillet, souligne encore la directrice artistique.

La haute couture sera présentée à Paris dans une édition en ligne sous forme de films du 6 au 8 juillet, a annoncé fin mai la Fédération de la haute couture et de la mode. “Chaque maison inscrite au calendrier officiel sera présente sous forme d’un film créatif et libre”, a précisé la Fédération en soulignant que le principe du calendrier officiel sera maintenu. D’autres contenus figureront dans un volet éditorialisé de cette plateforme.

Un dernier show Chanel au Grand Palais en octobre?

“Je prie pour qu’en octobre nous puissions défiler avec la musique, les filles, même s’il y a peu d’invités. Ce sera le dernier au Grand Palais (à Paris) qui sera en travaux dès janvier” a encore indiqué la D.A de Chanel, en évoquant la Fashion Week féminine présentant le prêt-à-porter.