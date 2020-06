Coronavirus: le commerce extérieur chinois peine à se relever

L’atelier du monde tourne encore au ralenti. La Chine a publié ce dimanche 7 juin les chiffres de son commerce extérieur et ils sont mauvais. Les exportations ont chuté de 3,3% en mai, et les importations sont en recul de 16,7% sur le même mois.

70 milliards de masques chirurgicaux, voilà ce qu’a exporté la Chine dans le reste du monde entre mars et mai. Un chiffre qui donne le tournis et qui montre que seules les exportations de produits médicaux échappent à la morosité. En général, la demande mondiale est faible en raison des mesures de confinement mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19 en Europe et en Amérique.

Premier fabricant mondial de produits médicaux, la Chine connait un boom de ce secteur. Mais cette performance est l’arbre qui cache la forêt. Car pour le reste, la machine exportatrice chinoise – qui fait vivre 180 millions de travailleurs – est bel et bien grippée. Sur les cinq derniers mois, seul celui d’avril a connu une légère hausse des exportations.

Cinquième mois de baisse consécutive

Coté importations, c’est encore pire. En mai, elles ont diminué de près de 17%. C’est le cinquième mois de baisse consécutive. L’atelier du monde a subi de plein fouet les confinements européens, américains et asiatiques. L’embellie n’interviendra pas avant le second semestre, prédisent les industriels chinois qui ont vu leurs profits baisser de 30% cette année.

Malgré tout, le commerce extérieur reste largement excédentaire, près de 63 milliards de dollars en mai. Cependant l’atonie du commerce extérieur laissera des traces à l’heure des bilans, et pour la première fois depuis des décennies les autorités ont renoncé à fixer, pour cette année, un objectif chiffré de la croissance nationale.