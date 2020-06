GESTION DE LA SITUATION POST-COVID-19 – Mohamed Dia préconise un gouvernement élargi avec un Pm

Consultant bancaire et Chroniqueur sénégalais basé aux États-Unis, Mohamed Dia, a indiqué que le Sénégal n’est pas épargné par un risque de récession économique à cause du coronavirus. Pour faire face à cette situation surtout lors des prochaines quatre années, il a ainsi préconisé un remaniement gouvernemental avec le retour du poste de Premier ministre et un plan Marshall avec des objectifs clairs et précis.

Le Sénégal est dans la liste des pays qui connaitront une récession économique après la pandémie du coronavirus. C’est la conviction du Consultant bancaire et Chroniqueur sénégalais basé aux États-Unis, Mohamed Dia.

Invité du jour de l’émission Objection de la radio Sudfm (privée) hier, dimanche 7 juin, Mohamed Dia, a prédit des lendemains difficiles sur le plan économique et social pour notre pays du fait selon lui, de la mauvaise gouvernance du pays cumulée à la mauvaise gestion de la riposte contre cette pandémie par le Président Macky Sall. Un président qui aurait privilégie des décisions politiques sur des mesures sanitaires dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire.

Déplorant les cas de manquements signalés dans la gestion de la riposte en cours, l’invité de notre confrère, Baye Oumar Guèye, a estimé a que le président de la République pouvait juste se contenter d’une loi de finances rectificative (Lfr) et se passer de la loi d’habilitation. Par ailleurs, citant les nominations lors du dernier Conseil de ministres du mercredi 3 juin dernier, notamment celle du maire des Parcelles assainies, Moussa Sy, et d’Abdou Fall, ancien ministre de la Santé du président Wade, Mohamed Dia a dénoncé une «démarche incohérente» du président Macky Sall qui, selon lui, «use et abuse» de son pouvoir discrétionnaire même en cette période de lutte contre la Covid-19 à travers des nominations à impact financier.

Poursuivant son propos, Mohamed Dia de prédire une situation difficile pour les 4 prochaines années et qui pourrait aboutir sur «un printemps sénégalais» si le président de la République n’anticipe pas en prenant des mesures dans le sens de réduire l’impact des difficultés économiques liées aux failles de son «plan électoraliste» : Plan Sénégal émergent (Pse), et à la mauvaise gestion des ressources dédiées à la riposte.

Ainsi, pour faire face à la situation actuelle de crise, le président de la République devrait nécessairement procéder à la nomination d’un nouveau gouvernement élargi à toutes les forces vives à la tête des départements ministériels avec portefeuille, faire revenir le Premier ministre pour limiter son degré d’exposition et, enfin, adopter un plan Marshall de sortie de crise très clair et précis sur les objectifs à atteindre.

Nando Cabral Gomis | SUDONLINE