GRANDS MOULINS DE DAKAR – L’Intersyndicale CNTS/Unsas dénonce le comportement du DRH

L’Intersyndicale des travailleurs des Grands moulins de Dakar (GMD) regroupés au sein de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal et l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (CNTS/Unsas) a, à travers un communiqué, dénoncé la situation sociale ‘’délétère’’ notée dans leur entreprise.

Celle-ci est consécutive aux agissements du directeur des ressources humaines (DRH) accusent-ils. A leurs yeux, ce dernier cherche, par tous les moyens, à créer un conflit avec le personnel. Les syndicalistes interpellent, à ce propos, le président-directeur général des Grands moulins de Dakar et les autorités en charge des relations professionnelles, sur les agissements du DRH. Ils considèrent qu’il outrepasse ses ‘’prérogatives et viole délibérément la réglementation en distribuant tous azimuts, au personnel, des sommations interpellatives comme bon lui semble, viciant ainsi le climat social déjà délétère’’.

‘’Il viole la liberté syndicale en refusant, tout d’abord, aux travailleurs la possibilité de se réunir en assemblée générale dans la cour de l’usine et leur dénie le droit de s’organiser et de communiquer à travers leur groupe WhatsApp.

Il s’y ajoute que les réunions mensuelles avec les délégués du personnel sont convoquées de manière irrégulière, en faisant fi de la règlementation, avec des tentatives de remise en cause de certains avantages sociaux’’, renseigne le communiqué.

Pis, les syndicalistes font savoir que le DRH dresse les vigiles contre les délégués du personnel qui leur refusent l’accès au service courrier.

D’après leurs dires, M. Djigal est allé jusqu’à utiliser les services de la police pour, regrettent-ils, saper le moral des travailleurs et semer la zizanie au sein du personnel. ‘’C’est un recul en matière de dialogue social et un anti modèle dans l’art de manager des travailleurs, et trop c’est trop !’’, crient-ils.

Ils accusent également leur DRH d’avoir licencié quatre travailleurs et de distribuer des préavis transitoires à tous les délégués du personnel avec introduction d’une demande de leur licenciement auprès de l’Inspection du travail’’, s’insurgent les syndicalistes.

Ces derniers mettent parallèlement en garde la direction sur les risques de ce dérapage. Les syndicalistes invitent, par conséquent, le DRH à mettre fin à de tels agissements.

ENQUETEPLUS