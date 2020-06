LA DÉCISION DE SURSEOIR AUX FORMALITÉS D’ORGANISATION DU PÈLERINAGE À LA MECQUE 2020 RESTE EN VIGUEUR (COMMUNIQUÉ)

La décision des autorités de surseoir pour le moment aux formalités d’organisation du pèlerinage aux lieux saints de l’islam pour l’édition 2020 reste toujours en vigueur, a réitéré, le délégué général au Pèlerinage Abdoul Aziz Kébé.

‘’Jusqu’à ce jour, il n’y a aucun changement concernant le Hajj 2020, conformément aux dispositions prises par le Gouvernement et annoncées par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba’’, a-t-il indiqué dans un communiqué transmis à la presse samedi soir.

Le gouvernement de concert avec celui saoudien avait décidé de surseoir aux formalités d’organisation de 5ème pilier de l’islam pour des raisons liées au coronavirus (Covid19) qui a touché tous les continents.

M. Kébé a rappelé que des décisions avaient été actées lors d’une réunion qui a regroupé le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (Amadou Bâ), le ministre de l’intérieur (Aly Ngouille Ndiaye), le ministre de la santé et de l’action sociale (Abdoulaye Diouf Sarr) et de l’ambassadeur du royaume d’Arabie Saoudite à Dakar.

Selon lui, il avait été retenu entre autres décisions, l’arrêt de toutes les transactions relatives au pèlerinage 2020 et de toute formalité d’inscription des candidats.

‘’Ces mesures restent en vigueur. Toutes dispositions contraires qui interviendraient vous seront communiquées par les voies appropriées’’, a précisé Abdoul Aziz Kébé.

Ces derniers jours des rumeurs, distillées dans les réseaux sociaux, ont laissé croire à une possibilité d’organiser le pèlerinage.

Le gouvernement sénégalais a annoncé jeudi l’assouplissement des restrictions qu’il avait imposées pour freiner la propagation de la pandémie.

SG/MD

APS