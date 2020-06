LES PRIX À LA CONSOMMATION EN REPLI DE 0, 6 % EN MAI, SELON L’ANSD

L’Indice harmonisé des prix à la consommation a enregistré un repli de 0, 6 % en mai en comparaison de son niveau du mois précédent, a annoncé l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Cette évolution résulte principalement d’une diminution de 1, 4 % des prix des ’’produits alimentaires et boissons non alcoolisées’’ et de 0, 8 % de ceux des services de ’’communication’’, rapporte la structure dans sa note d’évolution de l’IHPC.

Il y est également fait état d’une progression de 2, 7 % des prix à la consommation en variation annuelle, de même qu’un taux d’inflation annuel moyen de 1, 7%.

L’inflation sous-jacente a ainsi progressé de 0, 2% en rythme mensuel et de 1, 8% en variation annuelle, relève la même source.

Par ailleurs, les prix des produits locaux ont reculé de 1 % tandis que ceux des produits importés ont augmenté de 0, 1% en mai, fait savoir l’ANSD.

Elle souligne qu’en variation annuelle, ils se sont accrus respectivement de 2, 5% et 2, 2 %.

AKS/OID – APS