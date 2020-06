COVID-19 : UN ‘’COMITÉ DE PILOTAGE’’ MIS SUR PIED POUR LA RÉPARTITION DU FONDS OCTROYÉ AUX ACTEURS CULTURELS

Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a installé mardi un ‘’comité de pilotage’’ chargé de définir les critères d’accès aux trois milliards de francs CFA octroyés par l’Etat aux acteurs culturels affectés par la pandémie de coronavirus.

La moitié du fonds, 1,5 milliard, sera octroyée à la Sénégalaise des droits d’auteurs et des droits voisins (SODAV), 500 millions au cinéma et à l’audiovisuel, 200 millions au livre et à l’édition, 182 millions au théâtre, 50 millions au style et à la mode, a précisé M. Diop en présence de plusieurs acteurs culturels.

Les artistes handicapés recevront 20 millions, les centres culturels régionaux auront 28 millions, à raison de deux millions pour chaque centre régional.

A la suite de l’installation du comité, chaque sous-secteur (livre et édition, SODAV, cinéma et audiovisuel, galeries et arts visuels, etc.) va définir ‘’les modalités et les critères d’attribution’’ de l’aide qu’il recevra, selon Abdoulaye Diop.

Il assure que ‘’le décaissement de l’argent se fera dans les prochains jours, une fois ce travail d’identification [des ayants droit] effectué’’.

Le gouvernement n’a pas pour objectif d’indemniser les acteurs pour les ‘’pertes’’ subies à cause de la pandémie de coronavirus, a précisé Abdoulaye Diop, ajoutant qu’il s’agit simplement d’une assistance financière.

Il répondait ainsi aux interpellations de certains acteurs culturels, qui réclamaient une augmentation du montant (trois milliards) jugé ‘’dérisoire’’ et demandaient sa ‘’répartition équitable’’ entre les sous-secteurs culturels.

SMD/ESF

APS