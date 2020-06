RUPTURE – Seules les officines privées touchées

«L’hydroxychroroquine destinée au traitement des patients atteints de coronavirus est disponible au sein des centres de traitement et un stock important à la Pharmacie nationale d’approvisionnement ». Cette affirmation est de la cellule de communication de la Pna qui a réagi suite à l’annonce d’une rupture de ce médicament ainsi que celle d’une autre molécule, la méthotrexate, utilisés tous les deux dans le traitement de la rhumatologie. Seulement, un tour au niveau de certaines pharmacies nous a permis de noter cette rupture devenue récurrente dans l’approvisionnement

L ’hydroxychloroquine n’est pas en manque dans le secteur public de la santé. Selon la Pharmacie nationale d’approvisionnement (Pna), un stock est disponible dans ses magasins et les différents centres de traitement du coronavirus alimentés à temps.

Toutefois, la direction de la Pna a fait savoir que la rupture dont parlent certains médecins relève du privé, est constatée dans les officines privées et concerne le traitement pour des pathologies telles que la rhumatologie entre autres. «Nous avons fait une acquisition d’un important lot d’hydroxychoroquine pour le traitement des malades de coronavirus et le professeur Moussa Seydi en a la primeur. Pour l’instant, tous les centres de traitement sont ravitaillés pour cette molécule et un stock est disponible dans nos magasins », a fait remarquer la cellule de communication de la Pna.

Et de poursuivre : «il y a eu des dons au niveau du ministère de la Santé et de l’action sociale, une partie a été rachetée par la Pna et le reste confié à la direction de la pharmacie nationale. Ce stock était destiné à prendre en charge certaines pathologies en dehors du coronavirus et la rupture dont parlent certains médecins est peut être opérée à ce niveau ».

Chez des officines privées à qui nous avons rendu visite, la molécule est en rupture, nous ont confié certains pharmaciens. « Cela fait plusieurs jours que nous avons fait la commande au sein de notre fournisseur Laborex, mais jusqu’à présent, on est dans l’attente. Il s’y ajoute que des gens viennent à la recherche de ces médicaments prescrits (hydroxychroroquine et méthotrexate) par leurs médecins traitants sans suite.

La demande est récurrente », ont soutenu des sources de différentes pharmacies. Une manière pour ces dernières de confirmer la rupture de ces deux médicaments utilisés dans le traitement en rhumatologie au sein des pharmacies comme cela a été annoncé par certains médecins qui ont déclaré que « des malades sont en train d’être perdus à cause de la rupture de ces deux médicaments dans les pharmacies et structures de santé ».

Denise ZAROUR MEDANG | SUDONLINE