Gestion de la Covid-19 : Moustapha Diop salue le leadership du Chef de l’Etat et appelle ses camardes à l’unité pour vaincre la maladie

Le Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, Moustapha Diop a apprécié la gestion faite par le Président Macky Sall de la crise liée à la Covid-19. Il a approuvé, également toutes les mesures prise jusque ici pour dit-il sortir les Sénégalais de cette période difficile. C’est ainsi qu’il appelle à l’unité des cœurs et des esprits, de tous les Sénégalaises et Sénégalais, pour faire bloc derrière le Chef de l’Etat, afin de lutter la maladie. Il a lancé également un appel à ses camarades de parti à le soutenir avec loyauté, courage et détermination, pour un Sénégal émergent en 2035.

Actusen.sn