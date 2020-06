Un parc zoologique autour des collines du Phare des Mamelles

Ceci est une proposition innovante du ministre des mines et de la géologie pour sauver les terres autour des Mamelles et du Phare. Gladima Siby ministre des mines et géologue de formation a réussi à faire l’unanimité autour d’elle pour sauver le patrimoine foncier autour des Mamelles.

Pour la Mme Siby, un Parc zoologique serait le meilleur projet à faire autour du site. Proposition à laquelle ont adhéré les activistes qui luttent pour la préservation du littoral. Pour Mignane Diouf représentant le collectif, ils supportent à fond le projet de la ministre Gladima Siby pour sauver les Mamelles sous la pression des prédateurs fonciers.

IGFM