Déconfinement : les écoles, collèges et lycées accueilleront tous les élèves à partir du 22 juin, annonce Emmanuel Macron fermer

Quatrième rendez-vous en trois mois. Emmanuel Macron prend la parole, dimanche 14 juin, à 20 heures, pour une allocution depuis l’Elysée. C’est la quatrième fois depuis le début de la crise du coronavirus que le chef de l’Etat s’adresse solennellement aux Français. Une prise de parole à suivre en direct sur franceinfo.

Une nouvelle étape du déconfinement. Emmanuel Macron devrait d’abord s’exprimer sur les sujets d’urgence, à commencer par la troisième étape du déconfinement prévue le 22 juin et ses principaux enjeux : réouverture des restaurants en Ile-de-France, assouplissement des règles dans les écoles… Pour faire le point sur le virus, il a réuni vendredi son Conseil scientifique et un Conseil de défense sanitaire.

Racisme et violences policières. Le chef de l’Etat est bousculé par un nouveau front, celui des manifestations contre le racisme et les violences policières, après la mort de George Floyd aux Etats-Unis et le rappel de celle d’Adama Traoré en France en 2016 dans des circonstances encore non élucidées. Les syndicats de police demandent à être reçus par le chef de l’Etat, alors que de nouvelles manifestations ont été organisées samedi par la famille d’Adama Traoré. A Paris, ils étaient 15 000 d’après la préfecture à réclamer “justice”. Le 2 juin, 20 000 personnes avaient déjà battu le pavé.

L’après-Covid. Emmanuel Macron a évoqué pendant la crise sa volonté de “se réinventer”, puis parlé d’une “nouvelle ère” et d’une “nouvelle étape”. Cette prise de parole pourrait lui permettre d’évoquer la suite. Selon le chef de file des sénateurs macronistes, François Patriat, “il doit redonner confiance dans l’avenir” alors que se profile une importante crise économique et sociale.

L’hypothèse du référendum. A une semaine de la fin des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, le chef de l’Etat pourrait également évoquer ses intentions sur l’écologie, affichée comme une priorité de la fin du quinquennat. Les propositions de la Convention pourraient faire l’objet d’un référendum, hypothèse toujours envisagée, selon son entourage.