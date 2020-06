Covid-19: Tous les malades de Tambacounda guéris

Le dernier patient infecté par le coronavirus est sorti de l’hôpital vendredi dernier. L’information a été donnée par le Gouverneur de la région lors d’un point de presse mis à profit pour inviter les populations au respect des gestes barrières.

« Je tiens d’abord à féliciter tous les acteurs de la lutte contre la Covid-19. La région de Tambacounda n’a aucun malade grâce à l’engagement de toute la communauté », a déclaré le Gouverneur Oumar Mamadou Baldé, qui a rappelé que la région avait 85 patients dont 4 cas graves depuis le 2 avril. Le plus âgé avait 80 ans et, dans le groupe, personne n’avait nécessité une réanimation. « La durée de traitement a varié entre une semaine et un mois. Tous les malades sont guéris, y compris celui âgé de 80 ans », a confirmé le responsable de la prise en charge des malades Covid-19 de Tambacounda, Dr Alexandre Seck.

Malgré ces résultats, les praticiens de santé ont saisi cette conférence de presse pour exhorter les populations aux respects des mesures barrières. Pour ces médecins, la croisade contre la maladie ne sera remportée que si les communautés en font une affaire personnelle. « Nous devons renforcer la surveillance épidémiologique ; ce n’est pas le moment du relâchement. Nous devons nous mobiliser davantage pour maintenir le cap », a répété le médecin du district sanitaire, le Dr Tidiane Gadiaga.

Pape Demba SIDIBÉ