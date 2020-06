Féministe et raciste, progressiste et rétrograde, subtil et simpliste : le paradoxe « Autant en emporte le vent »

Le film de Victor Fleming, adapté du livre de Margaret Mitchell, objet régulier de polémiques, a été retiré temporairement du catalogue de la plate-forme américaine HBO Max.

Alors que le mouvement Black Lives Matter (« les vies noires comptent ») ne cessait de prendre de l’ampleur à travers les Etats-Unis après la mort de l’Afro-Américain George Floyd, asphyxié par un policier blanc, la plate-forme américaine de vidéo HBO Max annonçait, le 9 juin, retirer de son catalogue le film Autant en emporte le vent, de Victor Fleming. Une œuvre qui fait régulièrement l’objet de polémiques et que des historiens jugent « révisionniste ». La suspension est temporaire, précisait le groupe audiovisuel, qui envisage une remise en ligne dès l’ajout d’une note de contextualisation.

En cause : la description de l’esclavage comme une institution heureuse, une grande famille liée par l’affection et non par la servitude, un paradis perdu dépourvu de cruautés. Mais aussi une représentation tendancieuse de la guerre de Sécession (1861-1865) et des années de la reconstruction ayant suivi la défaite des Etats confédérés. Autant de critiques émises dès la parution de la saga de Margaret Mitchell (1900-1949) en 1936, trois ans avant son adaptation cinématographique par Victor Fleming (1889-1949).

Voilà donc deux classiques, l’un du cinéma, l’autre de la littérature. Au roman, lauréat du prix Pulitzer 1937, crédité de records de vente – un million d’exemplaires écoulés en quelques semaines aux Etats-Unis, 30 millions à ce jour dans le monde –, a répondu le film aux huit Oscars, le plus rentable de l’histoire de Hollywood. L’un et l’autre sont si totémiques outre-Atlantique que les fans les désignent par l’acronyme « GWTW », pour Gone With the Wind, le titre en anglais.

Par Macha Séry