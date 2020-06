Ould Meguett, nouveau chef de l’armée Mauritanienne

Mohamed Ould Meguett, Général de division, a été nommé chef d’état-major général de l’armée mauritanienne. Issu de la la première promotion de l’École interarmes d’Atar en 1976, ce général a commandé plusieurs régions militaires et passé de longues années dans le nord du pays, dans le Tiris-Zemmour et l’Adrar. Mohamed Ould Meguett a gravi tous les échelons hiérarchiques. Plus ancien militaire de l’armée, au grade le plus élevé, il est né en 1962 dans la wilaya du Trarza (Sud-Ouest), au sein de la tribu guerrière des Ouled Ahmed.

