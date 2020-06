DAAN COVID19 – « La riposte digitale au Covid-19 »

Le Secteur privé sénégalais s’inscrit dans l’élan de solidarité nationale pour soutenir les actions du Président de la République dans la lutte contre la pandémie du COVID-19 mais également les mesures d’accompagnement destinées à soutenir l’économie.

C’est dans cet esprit patriotique, vu le rôle important qu’a joué le digital dans la gestion de cette pandémie dans d’autres pays notamment en Chine, que le secteur privé du numérique du Sénégal, sous la bannière de OPTIC (Organisation des Professionnels des Technologies de l’Information et de la Communication, membre du CNP) , a pris l’initiative de s’organiser pour accompagner l’Etat sénégalais à améliorer son efficacité dans la lutte contre le Coronavirus.

C’est le lieu de remercier le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) ainsi que le Ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications (MENT) qui ont accueilli favorablement cette initiative qui aboutit à la création du Comité National de Riposte Digitale contre le COVID-19, canal unique, fédérant ainsi toutes les initiatives, solutions et plateformes basées sur le numérique. D’autres départements ministériels ainsi que de nombreuses administrations et des universités sont fortement impliquées.

C’est le lieu également de remercier tous les acteurs du secteur privé qui ont mobilisé des centaines d’experts qui travaillent 7j/7, jour et nuit, pour produire des résultats rapides et concrets qui répondent aux besoins exprimés par le MSAS : Opérateurs de Télécommunications, Entreprises de Services Numériques (Grandes Entreprises, PME, TPE), Startups, consultants indépendants, ONG, Société Civile, Partenaires nationaux et internationaux.

La coalition digitale mobilisée aujourd’hui est sans précédent et il est important de souligner que tous les acteurs se sont engagés à travailler de manière totalement bénévole. Nous sommes persuadés que cette riposte digitale contribuera à aider l’Etat sénégalais à améliorer sa performance dans sa lutte contre le Covid-19.

PAR ANTOINE NGOM

Président OPTIC

Co-Président #DAANCOVID19