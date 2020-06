Foot – ESP – Fati et Messi portent le Barça contre Leganés

Un but de Fati et un penalty de l’Argentin ont permis aux Catalans de gagner ce mardi contre Leganés (2-0), pour prendre cinq points d’avance sur le Real Madrid en tête de la Liga. La reprise en douceur et sans douleur se poursuit pour le Barça. Après leur large succès (4-0) de samedi chez le dix-huitième, Majorque, les hommes de Quique Setién ont vaincu l’avant-dernier, Leganés (2-0) (désormais dernier) et reprennent cinq points d’avance sur le Real Madrid, qui recevra Valence, jeudi, avec une pression certaine.

Sans doute perturbés par la découverte d’un Camp Nou totalement vide, les Blaugranas sont d’abord apparus très apathiques.

Ils ont même failli se faire surprendre par Leganés. Mais Miguel Guerrero s’est heurté à un superbe et chanceux sauvetage devant sa ligne de Clément Lenglet (11e), très solide, puis au poteau droit de Ter Stegen (13e). lire aussi Le classement Après une reprise de la tête mal maîtrisée de Griezmann (30e), le Barça s’est enfin un peu réveillé. Ansu Fati a alors apporté l’étincelle qui manquait tant aux siens. Trouvé par Junior Firpo, lui-même servi par Messi, le très jeune attaquant (17 ans) a inscrit (déjà) son cinquième but en Liga (le sixième au total cette saison) d’une puissante frappe rasante bien sentie (42e). Puis la pépite originaire de Guinée-Bissau fut au départ d’une belle action conclue par une tête de Messi à côté (44e). Malgré tout cela, Fati a quand même été remplacé dès la 54e minute par Luis Suarez. Encore une fois très peu en vue, si ce n’est pour son travail défensif, Antoine Griezmann a cru éprouver un grand soulagement en marquant un vrai but d’avant-centre (64e), mais il a été finalement refusé après l’intervention du VAR pour un très léger hors-jeu du centreur, Nelson Semedo, lancé par Messi. Pas forcément dans un grand soir jusque-là, le génie argentin a dans la foulée placé une magnifique accélération, qui lui a permis d’obtenir un penalty (pour une bousculade de Ruben Perez) après un une-deux avec Suarez. La « Pulga » l’a transformé sans trembler (69e), pour totaliser 21 buts cette saison en Liga et assurer le succès des siens. La fin de match a notamment été animée par l’entrée du jeune milieu catalan Riqui Puig, qui a eu deux belles occasions dans la même minute (88e). Mais elle a surtout été marquée par l’entrée de Samuel Umtiti, dans le sens où ce dernier, entré en jeu (à la place de Piqué, 73e) avec sans doute un poil trop d’envie, a commis une faute grossière sur Amadou et a écopé d’un carton jaune (83e), qui le privera du périlleux déplacement de vendredi, sur la pelouse du Séville FC, troisième. Pas de quoi trop contrarier, toutefois, les supporters barcelonais, sans doute un peu plus frustrés, devant leur télévision, par la piètre qualité du jeu proposée…