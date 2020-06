« Une équipe multidisciplinaire allant de la gestion hospitalière au tableau de bord de la riposte »

Nous sommes chargés des problématiques liées à la gestion hospitalière du dossier patient, aux infrastructures de télécommunications et à la connectivité, ainsi qu’à l’utilisation des TIC pour le confinement (des malades, du personnel soignant, des cas contacts et du grand public en général) et l’élaboration des tableaux de bord de la riposte, pour les décideurs.

Le sous-comité est composé de 4 groupes de travail décrits ci-après :

• Le groupe de travail sur la gestion hospitalière a pour mission la prise en charge du patient Covid hospitalisé.

Le groupe a pu tester et valider deux plateformes initiées par le secteur privé national pour une gestion optimale des patients par le numérique ; la mise en œuvre de ces plateformes a permis de faciliter le travail du personnel soignant ainsi que le reporting des soins et la gestion des stocks.

Les Centres de traitement des épidémies (CTE) équipés à ce jour de ces plateformes sont les suivants :

– CTE de Fann ;

– CTE du Centre Hospitalier de l’Ordre de Malte (CHOM);

– CTE de Diamniadio ;

– CTE de Dalam Diam ;

– CTE de Dantec ;

– CTE de HOGIP, en cours ;

– CTE de HPD, Clinique du Golf, Centre de l’aéroport Léopold Sédar Senghor

• Le groupe de travail « Infrastructures de Télécommunication et connectivité » Sa mission est centrée sur la disponibilité d’Internet dans les centres de traitement, la relation avec les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs d’accès internet.

Réalisations :

– Mise à disposition de modems wifi 4G par le MENT, au niveau des sites sans connectivité, pour pallier au déficit de connectivité en attendant

les solutions plus pérennes ;

– Connectivité des sites de Fann par ARC Informatique, et Diamniadio par WAW (en-cours) ;

– Mise en place d’accès zéro rated (accès gratuit, ne nécessitant pas de pass internet) pour les URLs des plateformes clés pour la lutte contre

le COVID-19. Demande de mise en œuvre par tous les opérateurs de télécommunication. Exemple :

– www.sante.gouv.sn/

– www.daancovid19.sn/

– http://alertesdaancovid19.sn/

– https://covid19.sec.gouv.sn/

– https://ecommerce-covid.com/

– http://promosante.sn/.

• Le groupe de travail « Besoin d’utilisation des TIC pour le confinement » a pour mission le suivi de la mise à disposition de la connectivité au

niveau des sites de confinement, hôtels réquisitionnés et sites d’hospitalisation, la planification des besoins des confinés en matière de plateforme de paiement électronique, d’expressions de besoins divers, et le suivi de la disponibilité du matériel informatique pour la gestion

hospitalière, le suivi des promesses des opérateurs de télécommunications en facilitation des services financiers.

La cartographie du confinement est le livrable attendu, pour faciliter le suivi des cas contacts, des malades et du personnel soignant.

• Le groupe de travail, « Dashboard » est chargé de collecter les données issues des différents outils et comprend 2 volets :

– La remontée des données essentielles à partir des systèmes digitaux mis en place, ainsi que la remontée d’indicateurs prioritaires;

– L’analyse et visualisation des données de manière simple et concise

Il met à la disposition des décideurs du MSAS et de la riposte un tableau de bord qui permet de faire des analyses rapides et de prendre des décisions.

Mme Fatimata AGNE BA

Coordonnatrice Sous-comité

Gestion – Pilotage –

Aide à la décision