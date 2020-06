Le Projet SEED Fournit Des Lots d’Assistance

Plus de 3 500 personnes soutenues au Sénégal avec des denrées alimentaires et des articles ménagers essentiels au cœur de la crise COVID-19

DAKAR, Sénégal, 18 juin 2020/ — Au total, 500 familles de ménages à faible revenu au Sénégal ont reçu des denrées alimentaires et des articles ménagers essentiels, au moment où le projet SEED (www.SEEDProject.org) conclut aujourd’hui la première phase de sa campagne de lots d’assistance COVID-19 – fournissant de l’aide temporaire aux familles avec enfants.

La crise COVID-19 a non seulement menacé des vies et la santé de nombreuses personnes, mais elle s’est également avérée imposer des défis supplémentaires. L’un de ces grands défis est la sécurité alimentaire où de nombreuses personnes, en particulier les jeunes, ont une pénurie d’aliments suffisants, sûrs et / ou nutritifs en raison d’un manque de moyens « physiques, sociaux et / ou économiques ».

«Les écoles étant désormais fermées au Sénégal et les moyens de subsistance compromis, le projet SEED est conscient d’un double impact négatif de la crise COVID-19 sur les populations vulnérables concernant l’accès à l’alimentation», a déclaré le président du projet SEED Joseph Lopez, «se lançant dans cette opération Lots D’Assistance COVID-19 pour fournir des articles essentiels à la survie des ménages tels que des pâtes, du riz, du sucre, de l’huile, des œufs, du poulet et de la farine n’est en aucun cas une solution, mais elle fournit un soulagement temporaire indispensable, ce qui peut faire toute la différence pour les familles ».

Dirigée par d’anciens étudiants de la SEED Academy, environ 25 anciens élèves de SEED se sont lancés dans la campagne d’aide dans les cinq villes de Thiès, Pire, Saint Louis, Tivaouane et Yeumbeul.

« Nous sommes tous originaires de l’une de ces villes, et le projet SEED nous a aidés à nous éduquer, à nous équiper et à nous donner la capacité d’avoir davantage de possibilités. J’ai personnellement fait la transition pour obtenir mon baccalauréat aux États-Unis et maintenant je suis un éclaireur professionnel pour les Denver Nuggets. ”, a déclaré Dethie Fall, ancien élève de SEED, « Il est important pour nous, anciens élèves, de rassurer les groupes défavorisés de la grande communauté SEED qu’ils ne sont pas laissés pour compte, ils ne sont pas oubliés – avec SEED, nous reviendrons toujours et ferons ce que nous pouvons avec ce que nous avons ».

SEED Gives est l’activité de service communautaire dans le cadre du programme SEED Scholars, qui fournit une plate-forme à tous les anciens élèves de SEED pour effectuer des activités de sensibilisation initiées par eux. Ancienne élève de SEED sur le terrain, Mame Fatou Konaré, actuellement en troisième année d’université et poursuivant ses études en logistiques et transports, a noté : « Nous fournissons encore à d’autres, cependant ce service s’ajoute à mon propre sens de la valeur. Cela signifie beaucoup d’être une femme ici à la tête de cette campagne et que les jeunes filles de cette ville me voient comme un exemple d’espoir ».

En plus des produits alimentaires, les sacs d’aide SEED COVID contiennent des produits de nettoyage, rappelant aux populations l’importance accrue des pratiques d’hygiène et d’assainissement, pendant la pandémie de COVID. La campagne a été entièrement financée par des dons des « amis de SEED », des anciens de SEED et de sociétés privées, dont le groupe SEDIMA du Sénégal.

Avec un objectif direct de 500 familles, quelque 3 500 personnes, dont des enfants et des jeunes, ont été directement touchées.

