REPRISE DES COURS : MAMADOU TALLA PROPOSE LA DATE DU 25 JUIN

Le ministre de l’Education nationale a proposé mercredi en Conseil des ministres, la date du 25 juin pour la reprise des cours pour les élèves en classe d’examen.

“Le ministre de l’Education nationale a fait une communication dans laquelle il a proposé la reprise des cours pour les classes d’examen, le 25 juin 2020”, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Mamadou Talla “a fait un appel à une mobilisation des acteurs, des partenaires, des collectivités territoriales, de la société civile, des syndicats, des enseignants et des élèves. Cette proposition a été adoptée par le Conseil”, ajoute la même source.

La réouverture des classes d’examen initialement prévue le 2 juin dernier, avait été reportée en raison de contaminations au Covid-19 chez les enseignants.

La rentrée des classes d’examen (CM2, troisième et terminale) et des écoles d’enseignement technique et professionnel devrait permettre aux élèves concernés de se présenter aux examens scolaires et académiques, dans les prochains mois.

Les enseignements scolaires, techniques, professionnels et universitaires sont suspendus depuis le 16 mars en raison de la pandémie de coronavirus, qui continue de se propager au Sénégal, faisant 73 morts.

Au total, 5.369 cas de covid-19 ont été recensés par le ministre de la Santé et de l’Action sociale.

