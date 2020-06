Transport aérien: Les compagnies aériennes prêtes pour le redémarrage des vols locaux

Le directeur d’Air Sénégal, compagnie qui a procédé au lancement du redémarrage des vols domestiques, avec Transair, a rassuré les usagers sur les dispositions prises pour assurer leur sécurité sanitaire en cette période de Covid-19.

Ibrahima Kane a souligné que cette visite leur a permis de « démontrer aux autorités que les dispositions pour permettre (aux) passagers de voyager en toute sécurité sont respectées ». « Nous avons arrêté nos activités depuis le mois de mars ; nous sommes heureux de redémarrer. Nous avons appris à gérer les risques liés à la propagation du virus et tout le monde essaie de garder une certaine distance et ce sont ces dispositions que nous avons instaurées dans nos avions », a expliqué M. Kane, à l’étape de Ziguinchor. Il a révélé que malgré l’arrêt noté, il y a un dispositif de nettoiement des aéronefs.

Chaque avion, a-t-il dit, « est nettoyé chaque jour » avec un produit pas visible, mais qui peut rester plusieurs heures sur la surface de l’appareil pour neutraliser le virus. A son avis, une reprise ne peut qu’être bénéfique, car toutes les compagnies aériennes du monde sont impactées. « Le trafic est passé de 100 % à 0 %. On peut dire qu’Air Sénégal est affecté à 100 %. Mais, nous redémarrerons progressivement, tout en faisant tout pour assurer la sécurité des usagers », a affirmé M. Kane.

Même point de vue partagé Mapenda Cissé, directeur exécutif de Transair, qui a indiqué que toutes les dispositions prises par le ministère seront respectées pour assurer la sécurité des passagers.

Magueye Marame Ndao, directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), et Pape Mael Diop, directeur des Aéroports du Sénégal (Ads), se sont engagés aussi pour l’application de toutes les dispositions prises pour une bonne reprise des aéroports. Même si certains cas importés sont notés ces derniers temps avec les vols de rapatriement, ils ont rappellé que « le risque zéro n’existe pas » et que tout est en train d’être fait pour limiter la propagation du virus dans les aéroports. O. KANDE