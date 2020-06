BBY – réunions périodiques

La Coordination nationale des cadres de Benno Bokk Yaakaar s’est, au cours de ses réunions périodiques, penché sur les questions d’actualité. Les partisans de Macky Sall ont ainsi abordé celle du littoral qui occupe les débats. A ce sujet, les cadres de la coalition BBY ne comprennent pas ‘’cette tension subite sur l’emprise du littoral soutenue par une monstrueuse suffocation médiatique’’.

Dans la note, les cadres de la majorité rappellent aux Sénégalais que le président Macky Sall a été un grand défenseur de la protection du littoral. ‘’En faits et en actes, toutes les agressions du littoral remontent à la gestion du foncier sur la période 2000-2012. Depuis son arrivée à la tête du pays, le président n’a jamais encouragé des projets à caractère spéculatif’’, indiquent-ils. Les cadres demandent, à cet effet, un rétablissement de la vérité des faits et, surtout, disent-ils, de l’équité dans la gestion des dossiers relatifs à la gestion du foncier.

‘’Les cadres demandent une application stricte des textes organisant l’occupation du littoral et encouragent le gouvernement dans sa volonté de valoriser le littoral pour le bien de toute la communauté’’, souligne-t-on dans un communiqué. Sur la situation sanitaire du pays liée au coronavirus, les cadres souhaitent, à titre préventif, qu’une communication particulière soit élaborée envers les personnes vivant avec une comorbidité et qu’un dispositif de prise en charge précoce soit mis en place dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, concernant la coalition Bby, ‘’les cadres sollicitent du président une relance des activités de redynamisation des plateformes politiques d’échanges de la coalition. Les cadres invitent l’ensemble des composantes de Bby à plus d’ouverture et de générosité afin de permettre au président et à notre coalition d’élargir et de consolider ses bases en vue des futures conquêtes’’.

ENQUETEPLUS