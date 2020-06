DECES ET CAS DE CONTAMINATION A LA HAUSSE – La riposte nationale, dans une mauvaise passe !

Difficile de dire où se trouve le pic avec l’évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal. Depuis un certain temps, la courbe de l’évolution a connu une hausse des cas confirmés avec une explosion dans la transmission communautaire et les cas de décès. Une situation qui a fini d’installer le doute au sein du Sénégalais lambda sur une certaine maitrise de la maladie par le gouvernement du Sénégal, mais aussi du personnel soignant.

Si au mois de mai, une légère baisse avait été notée dans la transmission, amenant certaines personnes à parler d’atteinte de pic épidémiologique, la situation a vite évolué avec l’accroissement des cas issus de la contamination communautaire et du nombre de décès.

Pour beaucoup de spécialistes, dans le cas du Sénégal, il est difficile de parler d’atteinte de pic car la situation demeure toujours instable et beaucoup de porteurs du virus sont dans la nature. Pour preuve, la sortie du ministre de la Santé et de l’action sociale lors du 3ème point mensuel sur la situation du coronavirus parlant d’atteinte de pic a été très vite recadrée par son staff technique qui parlait d’évolution active de la maladie et jusqu’à aujourd’hui, rien n’a encore changé. Le virus reste sur cette posture avec un pourcentage qui tourne autour de 7%, atteignant quelquefois 11% et quelques points. Avec près de 80 décès et bientôt 2000 personnes en traitement, la situation semble échapper aux acteurs de la réponse.

Toutefois, des décisions allant dans le sens de fragiliser la riposte continuent d’être prises par l’Etat du Sénégal après l’ouverture du transport inter urbain, la libéralisation du commerce mais aussi l’ouverture des lieux de culte et la réduction des horaires du couvre-feu. Des décisions qui ont amené certains praticiens à hausser le ton pour dire : « ce ne sont pas de bonnes choses pour la santé car nous allons vers un débordement des structures de prise en charge du coronavirus ». Aujourd’hui, avec les notifications journalières moyennes de près de 100 malades depuis une quinzaine de jours, la situation semble échapper aux mains des acteurs de la réponse.

En attendant le mois d’août, prédictions de plusieurs épidémiologistes rapportées par le Chef d’Etat qui parlent de circonscrire la maladie, les Sénégalais pourront avoir une vision claire du pic qui sera derrière nous dans la lutte contre la maladie. Entretemps, la vigilance reste de mise avec l’adoption des mesures barrières et le port de masque.

Denise ZAROUR MEDANG | SUDONLINE