Trump donne le coup d’envoi de sa campagne présidentielle en Oklahoma devant une foule clairsemée

Le président américain Donald Trump a lancé sa campagne de réélection samedi à Tulsa, dans l’Oklahoma. Quelque 20 000 partisans étaient attendus à sa première réunion de masse depuis des mois, mais le taux de participation a été décevant. Le discours de Trump était peu surprenant : une série de déclarations d’autosatisfaction, des critiques envers ses adversaires politiques et des attaques envers les médias.

La réunion électorale se déroule normalement en deux temps : la présentation du programme principal au BOK Center et un discours de Trump et du vice-président Mike Pence dans une cour extérieure. Cependant, la fréquentation a été décevante et le discours dans la cour extérieure a été annulé. Au BOK Center, une grande partie des 19 000 places disponibles sont restées vides.

CNN et le New York Times, entre autres, rapportent que la faible participation est due au fait que de milliers d’adolescents et de fans de K-pop ont publié des vidéos sur les médias sociaux tels que TikTok, Instagram et Twitter en demandant aux personnes de ne pas se rendre à la réunion.

Selon l’équipe de Trump, la faible participation est due au fait que des manifestants ont chassé les supporters de Trump et ont bloqué l’accès à l’événement. De plus, les médias auraient “effrayé” les gens. Les médias américains sur place soulignent toutefois que les manifestations ont été pour la plupart pacifiques et que personne n’a empêché les supporters de Trump de rentrer.

Des masques buccaux ont été distribués à l’entrée et les visiteurs ont été invités à respecter les mesures de sécurité.

Beaucoup de sièges sont restés vides.

Beaucoup de sièges sont restés vides. © REUTERS

Le chef d’État controversé a promis à ses partisans d’éradiquer complètement “le camp de la gauche radicale” ou la “mafia de gauche” et de vaincre “Joe Biden l’endormi”. M. Trump a fait l’éloge de ses propres réalisations dans les domaines de l’économie, de la réduction des impôts et de la déréglementation. Il a dénoncé les médias qui lui sont critiques et qui diffusent selon lui des “fausses nouvelles”. Il a également traité les manifestants qui étaient descendus à l’événement de “racailles”. Comme les semaines précédentes, il a dénoncé les gouverneurs et les maires “de gauche” qui autorisent des manifestations antiracistes dans leurs rues.

Il s’est également extasié devant les sportifs qui s’agenouillaient face au drapeau au lieu de chanter l’hymne national (une forme de protestation, n.d.l.r.) et il a plaidé pour une peine d’un an de prison pour quiconque met le feu au drapeau américain. Trump a également dénoncé le retrait des statues en l’honneur des généraux des États confédérés (qui ont combattu pour la préservation de l’esclavage, n.d.l.r.) pendant la guerre civile américaine : “Ils veulent nous enlever notre héritage pour pouvoir introduire à la place un nouveau régime oppressif”, a-t-il déclaré.

M. Trump a également critiqué Roger Goodell au sujet de son message vidéo. Le commissaire de la Ligue nationale de football aux États-Unis. Goodell s’est excusé il y a deux semaines pour les erreurs que la FNL a commises en n’écoutant pas des joueurs comme Colin Kaepernick dénoncer le racisme. Le président a demandé en quoi ce message était nécessaire, “personne ne lui a demandé”, a déclaré M. Trump, qui a en outre souligné que personne n’a fait autant pour la communauté noire que lui.

Le président a également préconisé de réduire le nombre de tests pour les éventuelles infections à coronavirus, “car plus on fait de tests, plus on trouve de cas”, a-t-il souligné. Cependant, un employé de la Maison Blanche affirme que ce n’est pas ce que Trump voulait dire. “Il plaisantait clairement. Nous effectuons le plus grand nombre de tests au monde et nous en avons déjà effectué plus de 25 millions”.

Ensuite, M. Trump a promis à plusieurs reprises de défendre le droit de posséder des armes. “Si vous regardez tous ces fous dans la rue, vous êtes content de votre droit de porter une arme”, a-t-il dit, en se référant aux manifestations de ces dernières semaines.

Une réunion controversée

La tenue de cette réunion a fait l’objet de nombreuses controverses. En effet, plusieurs habitants de la ville ont exprimé leur inquiétude quant à l’organisation d’un événement de masse à un moment où le coronavirus est encore très présent aux États-Unis. D’ailleurs, on a appris samedi que plusieurs employés de l’équipe de la campagne Trump, qui se préparaient pour l’événement à Tulsa, ont été testés positifs au virus.

Par ailleurs, le choix du lieu de la première réunion de campagne de Trump soulève également des questions. En effet, c’est à Tulsa qu’a eu lieu, il y a une centaine d’années, la plus sanglante flambée de violence raciale contre les Noirs américains.

Au départ, Trump avait prévu de commencer sa campagne un jour plus tôt, le 19 juin ou le 16 juin, jour de la commémoration de la fin de l’esclavage aux États-Unis. Il a finalement abandonné ce plan, “par respect pour ses amis noirs”.

Vendredi, le président a menacé de prendre des mesures contre les “manifestants, anarchistes, fauteurs de troubles, pilleurs ou fainéants” qui se rendraient en Oklahoma. Il a clairement indiqué que les manifestations – même si elles se déroulent pacifiquement – ne seraient pas tolérées.

Critiqué pour sa gestion de crise

Le président a été critiqué tant par les républicains que par les démocrates pour sa gestion inadéquate de l’épidémie de coronavirus et sa réaction face aux protestations. M. Trump est favorable à une approche d’“ordre public” et il a insisté à plusieurs reprises ces dernières semaines pour que les autorités locales sévissent contre les manifestants et les émeutiers, si nécessaire avec le déploiement de la Garde nationale.

Trump affrontera son adversaire démocrate Joe Biden, l’ancien vice-président de Barack Obama, lors des élections du 3 novembre. Bien que Trump soit actuellement à la traîne dans les sondages, tant les partisans que les opposants pensent qu’il gagnera probablement en novembre.

7/7