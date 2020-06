L’or va-t-il être boudé par les banques centrales à cause de la crise ?

Alors que depuis quelques années, les Banques centrales ont retrouvé de l’intérêt pour l’or, la “relique barbare”, la crise sanitaire est venue, là comme ailleurs, changer la donne… Les politiques monétaires ont été bouleversées et certains s’interrogent sur la volonté des Banques centrales de poursuivre leur diversification dans le métal jaune. Etat des lieux et perspectives. Depuis 1971 et la fin du lien entre l’or et le dollar avec la fin des Accords de Bretton Woods, il n’existe plus de raison objective pour les Banques Centrales de conserver de l’or dans leurs coffres. Toutefois, la majorité d’entre elles ont conservé l’essentiel de leur or pour des raisons de crédibilité. Elles en ont néanmoins régulièrement vendu jusqu’au début des années 2000, au gré des difficultés de leur gouvernement, environ 400 à 500 tonnes au total par an.

Mais à partir des années 2000, les prix de l’or ont commencé à s’apprécier et alors que les banques centrales d’Angleterre et de France ont décidé de vendre de l’or, la soudaine envolée des cours qui a suivi les a placées en situation délicate, les établissements se faisant accuser d’avoir ”bradé les joyaux de la couronne” au plus mauvais moment. Les choses ont alors radicalement changé, les Banques Centrales décidant de suspendre leurs ventes. Dans le même temps, le phénomène de mondialisation s’est accéléré. De ce fait, les Banques Centrales des pays émergents ont vu leurs excédents commerciaux gonfler, ce qui a fait exploser leurs réserves de change. Elles ont d’abord réinvesti, comme il est de coutume, ces excédents dans les obligations d’état de leurs débiteurs : Etats-Unis, Europe et Japon.

Ces pays ont ensuite commencé à s’inquiéter du niveau d’endettement de leurs contreparties et ont cherché à diversifier leur risque. L’or s’est alors imposé comme un candidat idéal… Il est toujours considéré comme une monnaie de réserve par les instances internationales