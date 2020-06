RESPECT DU DISPOSITIF SANITAIRE CONTRE COVID-19 DANS LES ECOLES – La ville de Dakar, prête à accueillir ses élèves

La reprise des classes reprogrammée pour le 25 juin, après celle avortée du 02 juin dernier, serait bien partie pour être effective, selon certains responsables d’établissements scolaires de Dakar. A preuve, ont-ils argué, les manquements notés çà et là dans le protocole sanitaire édicté par les personnels de la santé, avant la reprise ratée, ont été corrigés. La désinfection des classes, la disponibilité du gel antiseptique et des masques est actuellement une réalité dans leurs écoles. reportage.

Après le fiasco noté lors de la réouverture des écoles fixée le 02 juin dernier, on pourrait pour cette fois nourrir l’espoir d’observer une bonne réouverture des classes, différente de la précédente. En effet, sur l’allée Cheikh Anta Diop, se trouve l’inspection de l’Education et de la Formation de Dakar Plateau.

Dans les locaux de cette inspection, nous trouvons Mr Bathie Gaye, inspecteur de son état. Interrogé sur la situation des écoles que polarise son IEF, en perspective de la reprise prochaine des cours, il déclare sans ambages : « Nous sommes à quelques jours pour la reprise des cours au niveau de Dakar Plateau. Tout est fin prêt pour une bonne reprise au niveau de la circonscription de Dakar Plateau. Le matériel sanitaire est en place depuis plusieurs jours. Tout est au complet au niveau des écoles, les masques, les gels, les lave-mains, les savons. Les écoles ont été désinfectées à la fin du mois de juin, lors de la première date retenue. Donc, à l’heure où je vous parle, tout est fin prêt pour une bonne reprise des classes».

Une déclaration que confirme Waly Niane, directeur de l’école élémentaire Manguiers II, qui est contiguë à l’IEF Dakar Plateau. « Je viens juste de parler de ça avec le gardien, tout à l’heure. Déjà pour ce qui est des salles de classe, notamment à l’intérieur tout est fin prêt. Tout a été désinfecté. On n’a pas de problème. On a reçu suffisamment de masques. Le gel également a été suffisant. La mairie nous a beaucoup donné. L’Etat aussi nous en a octroyé. C’est donc dire de ce côté, tout est ok » renseigne-t-il. Avant d’ajouter toutefois qu’ « il y a une catastrophe au niveau même du coin. Vous savez, depuis le mois de février, mars, nous procédions à des réfections de sanitaires. Ce sont des toilettes qui datent de 1954. Elles n’ont jamais été retouchées.

Le comité de gestion de l’école avait fourni un certain nombre d’efforts pour procéder à des réparations. Mais malheureusement après, on a eu les fosses septiques qui sont remplies jusqu’à craquer, vous voyez. J’en avais fait état au maire et cela a été accentué ici par l’organisation de la distribution des vivres que le maire avait donnés aux populations de sa commune. Au sortir de cela, toutes les fosses sont pleines à déborder ». Et d’ajouter : « si les enseignants reviennent, si tout le monde revient, avec des fosses pleines à craquer, des toilettes qu’on ne peut plus utiliser, je me demande ce qui va se passer». Réaffirmant ses propos, il indique : «C’est pour dire que le seul problème, c’est le problème des fosses septiques. Le gel, les masques, la désinfection de classes, tout a été bien fait. Mais pour ce qui est des toilettes là, c’est un problème, alors que c’est fondamental».

INQUIETUDES APLANIES

A quelques encablures, on trouve le Lycée John Fitzgerald Kennedy. Sur place, Madame Sow née Fatimata Sarr, proviseur de cet établissement proche de la Place de la Nation, nous dira : « Au niveau du lycée Kennedy, le protocole est mis en place. Nous avons installé le comité de veille, le matériel a été réceptionné en quantité suffisante grâce à l’appui de la ville de Dakar, notamment avec Madame le Maire, que nous remercions. Et aussi les anciens élèves du lycée John Kennedy, toutes les générations confondues », se confie-t-elle. Et de poursuivre « Donc, sur ce planlà, nous n’avons vraiment pas d’inquiétude, puisque le matériel est en place, les salles de classes ont été désinfectées, nettoyées. On continue à les nettoyer. Le personnel est convoqué à partir du lundi 22 juin. Ils vont revenir pour continuer le nettoiement des salles de classe et quant à la cour, c’est de manière continue». Le même constat a également été noté au niveau de l’école élémentaire Omar Ben Khatab Dia de Fass.

Selon M. Faye, directeur de cette école, « Tout est disponible ici. Donc, je peux dire que tous les éléments qui composent le protocole sanitaire sont disponibles, même les préalables de désinfection, de nettoiement etc. ont été faits et nous disposons de tout ce qui compose le matériel sanitaire ». Plus loin, nous sommes dans la commune de Fann-Point E, où nous nous sommes rendus dans l’école élémentaire Ahmadou Bamba M Diop III. Mme Aidara, la directrice de cet établissement, est trouvée en train de constater l’état des lieux de son école. « Concernant le protocole sanitaire, là, tout est bien fait, parce que nous avons nettoyé pour démarrer le 02. Présentement, il y a un kit de lavage et chaque élève dispose de cinq masques pour un masque par jour. Il y a suffisamment d’eau de javel, de Madar, de gel pour pouvoir démarrer le 25 juin », assure-t-elle.

La désinfection des classes et la disponibilité du gel antiseptique étant des maillons importants du protocole sanitaire, Mme la directrice renseigne que « La Croix rouge était passée pour désinfecter toutes les salles de classes et les locaux administratifs, pour une bonne hygiène sanitaire. Et il y a également un responsable de la place qui nous avait monté des distributeurs de gels automatiques, que vous voyez là derrière, dans le bureau, dans les locaux administratifs et un là-bas pour les élèves ».

Et d’ajouter : « En plus de cela, nous avons aussi nettoyé les toilettes des élèves, les salles de classes et les locaux administratifs, après la désinfection de la Croix- Rouge avec le soutien de la commune de Fann-Point E. Ce qui fait que, nous, au niveau de la commune de Fann-Point E, nous étions prêts pour la reprise du 02, des cours pour tous les niveaux confondus, avec le soutien de l’IEf. Mais avec ce report, nous avons laissé et là, nous sommes en train de voir comment nettoyer à nouveau pour la rentrée du 25 juin».

