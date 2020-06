Le Radisson Hotel Group, qui nourrit de grandes ambitions d’expansion en Afrique, annonce de nouvelles nominations

Le Radisson Hotel Group, qui entend accroître sa présence en Afrique et renouveler son attachement au continent, a le plaisir d’annoncer la nomination de Ramsay Rankoussi en qualité de head of development for Africa, et de Daniel Trappler en tant que Senior Director, Development for Sub-Sahara

DUBAI, Émirats arabes unis, 24 juin 2020/ — Le Radisson Hotel Group (www.RadissonHotelGroup.com), l’un des plus grands groupes hôteliers d’Afrique, compte une centaine d’hôtels en activité et en développement à travers le continent et prévoit de faire passer ce nombre à plus de 150 à l’horizon 2025.

Basé à Dubaï, Ramsay Rankoussi, qui travaille pour le Groupe depuis plus de six ans, est désormais responsable de la croissance du Radisson Hotel Group en Afrique. Sa nomination témoigne de la conviction du Groupe que l’Afrique continue d’être une région en croissance.

Avec l’arrivée de Daniel Trappler en tant que Senior Director, Development for Sub-Sahara, l’entreprise prend de plus en plus de sens pour ses propriétaires. M. Trappler apporte à la communauté des investisseurs un éventail exceptionnel de compétences. Il est l’un des rares experts en transactions hôtelières et en marchés de capitaux spécialiste de l’Afrique. Son excellente compréhension de la région lui donne accès à un vaste réseau d’établissements financiers et donc de relever le plus grand défi du continent en termes de structuration des négociations et d’ouvertures d’hôtels.

La stratégie de développement et de croissance du Radisson Hotel Group en Afrique repose sur une double approche. La première consiste à se concentrer sur des pays cibles, tandis que la seconde vise la création de carrefours stratégiques. En élaborant pour les villes une stratégie de développement à grande échelle axée sur les pays cibles et les marchés environnants, notamment le Maroc, l’Égypte, le Nigeria et l’Afrique du Sud, l’approche centralisatrice du Groupe garantit une synergie entre pays voisins et génère une valeur supplémentaire pour ses hôtels, tant en termes de développement que d’exploitation. Chaque membre de l’équipe de développement du Radisson Hotel Group est rompu à cette approche, de par sa proximité géographique et ses connaissances culturelles et linguistiques de chaque marché cible.

Elie Younes, Chief Development Officer, commente ainsi cette nouvelle vision : « L’Afrique a toujours été au premier plan de notre parcours de croissance et nous avons récemment adopté pour l’ensemble du continent une nouvelle stratégie reflétant les besoins du marché, tout en prenant en compte notre ambition d’accélérer notre présence dans toutes les villes clés. Je me réjouis que Ramsay Rankoussi soit désormais aux commandes de notre développement en Afrique. Ces six dernières années, M. Rankoussi a prouvé qu’il est un atout essentiel au sein de notre équipe de développement et, avec la nomination de Daniel Trappler, nous devenons de plus en plus pertinents pour nos propriétaires et partenaires d’investissement. Nous nous réjouissons à l’idée de renforcer notre présence et de contribuer au développement des communautés locales grâce à la création d’emplois et aux autres retombées positives de nos investissements ».

Le Groupe entend consolider sa présence dans les territoires cibles suivants : le Maghreb, l’Afrique de l’Ouest (Sénégal et Côte d’Ivoire), l’Afrique centrale (Cameroun et République démocratique du Congo), l’Afrique de l’Est (Éthiopie, Kenya et Tanzanie) ; et dans certains pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (Angola, Maurice, Mozambique et Zambie).

Ramsay Rankoussi, Head of Development for Africa, a déclaré : « Je suis extrêmement heureux de cette formidable opportunité qui m’est donnée d’accélérer notre croissance en Afrique en étant entouré de la meilleure équipe qui soit. Nous avons procédé à un alignement géographique de nos ressources et optimisé notre temps de réaction avec l’aide d’experts en transactions sur tous les marchés que nous couvrons. Non seulement l’arrivée de Daniel Trappler au sein de l’équipe ouvre au Radisson Hotel Group de nouveaux horizons qui lui permettront de mieux aider nos partenaires à obtenir des emprunts et des capitaux, mais nous allons également tirer parti de notre panoplie complète de compétences pour exploiter les synergies inter-régionales, depuis les solutions de financement jusqu’à la construction, afin d’être toujours certains de notre pertinence aux yeux de nos propriétaires.

Nous nous distinguons par notre approche pragmatique de la conception et notre transparence tout au long du processus, combinées aux conseils que nous offrons pendant chaque phase, y compris la construction et le financement. Nous sommes toujours prêts à agir rapidement pour apporter des réponses et notre soutien. »

Distribué par APO Group pour Radisson Hotel Group.