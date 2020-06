Le rapatriement des Sénégalais bloqués au Maroc a débuté

Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur informe que le rapatriement des Sénégalais bloqués à l’extérieur se poursuit.

Ainsi, en relation avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale, ceux de l’Intérieur et du Tourisme et des Transports aériens, deux vols de la compagnie Air Sénégal sont prévus pour ceux bloqués au Maroc.

Le premier s’est effectué mercredi et le second est prévu pour le 29 juin prochain.

Concernant le rapatriement par voie terrestre, les 112 Sénégalais actuellement bloqués dans les localités marocaines de Dahla, Boujdour et Bir Ghandouz rejoindront le Sénégal à partir du 25 juin. Ils passeront par la Mauritanie.

LESOLEIL