Traitement de la pneumonie a coronavirus: 115 médicaments pour soigner une maladie, une première dans la médecine moderne

Les médecins sont toujours à la recherche de remède adéquat contre la maladie à coronavirus. Un inventaire réalisé par l’Université de Pennsylvanie a mis en évidence l’utilisation de 115 médicaments pour traiter les personnes infectées par le coronavirus. C’est une première dans l’histoire de la médecine moderne.

Il n’y a pas de certitudes en matière de prise en charge des malades Covid-19. Une mata-étude réalisée par l’Université de Pennsylvanie (Etats-Unis) et publiée dans la revue « Infectious Diseases And Therapy » a fait l’éventaire des protocoles en cours d’utilisation à travers le monde pour soigner les personnes infectées par un virus largement méconnu par des scientifiques. Les chercheurs font état de l’utilisation de 115 médicaments pour un soigner une seule maladie. C’est un record.

Du jamais vu dans l’histoire de la médecine moderne et ancienne. C’est la preuve que les traitements se font cas par cas, après 6 mois, depuis l’apparition du nouveau coronavirus.

L’équipe de l’université de Pennsylvanie a passé en revue 2.706 articles publiés sur les sites scientifiques « PubMed », « BioRxiv » et « ChinaXiv » couvrant la période allant du 1er décembre 2019 au 27 mars 2020. « Ils en ont extrait 155 répondant à des critères de sélection sérieux et évoquant les résultats d’études cliniques avec des médicaments. La quasi-totalité des cas évoqués ont été hospitalisés et s’agissant des débuts de l’épidémie, ils sont principalement chinois. Mais l’étude met en évidence les tâtonnements des équipes médicales pour trouver le remède adéquat », lit-on sur le site spécialisé « Futurasciences ».

L’éventaire révèle que 71, 5 % des patients ont reçu les antiviraux avec une dominance de l’association Lopinavir/ritonavir (21, 9 %), suivent les antibiotiques (46, 6 %), puis les corticostéroïdes ( 26, 1 %). « Plus étonnant, 7,6 % des patients ont été soignés exclusivement ou en association avec des produits de médecine traditionnelle comme les décoctions à base de plantes. Des remèdes officiellement recommandés par les autorités sanitaires chinoises même en l’absence de preuve scientifique », ont observé des chercheurs.

A cette liste, il faudra ajouter les interférons alpha et bêta, des protéines de la famille des cytokines aux propriétés antivirales, ont été administrés à 19,3 % des malades et 11,5 % ont été soignés avec des immunoglobulines (anticorps). Les auteurs de l’étude ont conclu que la majorité des traitements ont été administrés en dehors de tout essai et de façon expérimentale. Pourtant, c’est ce recours à des médicaments sans essai clinique qui a été reproché au Professeur Didier Raoult avec son protocole à base de l’hydroxychloroquine. L’Ordre des médecins de France l’avait rappelé à l’ordre.

Idrissa SANE

LESOLEIL